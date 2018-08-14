台股盤前─土耳其危機、匯率、中小型股不穩等不利因素匯集 慎防多殺多延續

美中貿易戰火仍在延燒，美國總統川普又點了另一把火，土耳其危機衝擊全球股市重挫，台股失守年線，法人認為，美元指數創高、新台幣走弱、OTC 指數破底，中小型股未止穩等諸多不利因素匯集，台股後市相對不利，外資動態也是重要觀察指標，周一美股僅費城半導體指數收紅，台股今 (14) 日需留意多殺多延續，被動元件股、矽晶圓股及股王大立光 (3008-TW)、蘋概股表現仍牽動大盤表現。

台股昨日在土耳其里拉重貶恐釀成新一波金融風暴的疑慮下重挫，終場加權指數重挫 234.76 點、以 10748.92 點作收，成交量 1574.74 億元，帶量長黑摜破月線、季線、年線等所有均線，三大法人同站賣方，合計賣超 73.09 億元，自營商賣超 39.23 億元，投信賣超 5.4 億元，外資及陸資賣超 28.46 億元。

外資現貨賣超金額並不算太高，但在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 11629 口至 13702 口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 10729 口至 45108 口，籌碼面偏空情緒相對高漲。

從技術線型來看，台股大盤指數分別在今年 2 月、5 月、7 月及昨日 4 度跌破年線支撐，周 KD 值死亡交叉，月 K 線表現不理想，5 日線下彎摜破月線，技術線作頭疑慮加深；法人認為，台股長黑摜破月線、季線、半年線、年線等各天期均線支撐，短線空方氣盛，技術指標轉弱，先觀察是否能再站回年線 (10775 點) 之上，短線恐將反覆測試年線支撐。

元大高科技基金經理人吳宛芳指出，主要國家尤其美國景氣仍正向發展，歐洲今年以來已有放緩但數字來看未再進一步惡化，ECB 已延長購債計畫自 9 月延至 12 月，但中國經濟內憂外患，台灣經濟外貿依存度高，若中美貿易持續升溫恐將影響下半年外貿。

展望台股，吳宛芳表示，下半年景氣判斷走平機率高，國內市場資金動能強，央行 NCD 未到期餘額在高檔，企業債標售利率走低，國內企業獲利今年持續增長，預計有利台股萬點支撐，只是今年景氣不是全世界都好、廠商接單也不是全面性都好，今年傳統旺季仍可期但幅度可能不明顯，預期盤勢將呈現震盪、以個股表現居多。

美股周一下跌，道瓊連續第四天收低，創 6 月以來最長下跌期間；道瓊工業平均指數收低 125.44 點或 0.50% 至 25187.70 點；Nasdaq 指數收低 19.40 點或 0.25% 至 7819.71 點；S&P 500 指數收低 11.35 點或 0.40% 至 2821.93 點；費城半導體指數收高 1.95 點或 0.14% 至 1356.75 點。

美股跌多漲少，僅費城半導體指數收紅，本周台指期 8 月合約將在明 (15) 日結算，MSCI 將公布季度調整，台股今日表現恐難逃震盪，被動元件、矽晶圓股能否止跌，除息前大立光的表現，還有蘋概股、權值股的表現也是重要觀察指標。