【華冠投顧】08/13（一）多殺多融資斷頭萬箭穿心…一片綠油油

◆盤勢分析

焦點個股：2456 奇力新、6173 信昌電、2492 華新科、3026 禾伸堂、2349 錸德

土耳其與美國衝突提昇，引發土耳其里拉貨幣急貶，引發歐洲市場擔心里拉暴跌可能造成土耳其對主要債權國，如西班牙、義大利及法國產生外債違約，而引起歐洲金融風暴，使國際股市恐慌殺盤！！！台股今日重挫，今天大跌一次把月線、季線、半年線、年線全部摜破；OTC 跌幅更重，大跌 3.93%（盤中 4.95%），跌幅為今年第二大。上漲家數僅 158 家，下跌家數高達 1,380 家，跌停高達 36 家。

重災區就是老師上週請大家反彈收資金的 MLCC + 矽晶圓等漲價題材，及其他漲多股…… 如 MLCC：2456 奇力新Θ、6173 信昌電Θ、2492 華新科Θ、3026 禾伸堂Θ、6175 立敦Θ、2478 大毅Θ、6155 鈞寶Θ、5317 凱美Θ全面跌停，5328 華容 - 9.63%、2327 國巨破底 - 8.29%。矽晶圓 6488 環球晶Θ、6182 合晶 - 8.84%。其他 2349 錸德Θ、5388 中磊Θ、3504 揚明光Θ、6141 柏承Θ、3661 世芯 - KYΘ、3059 華晶科Θ…… 等其他漲多股也全數跌停板！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

