DRAM Q2營收季增11.3%再創新高 惟價格高點已近

研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，今年第 2 季由於市場供給吃緊情況延續，帶動整體 DRAM 報價走揚，DRAM 總營收季增 11.3%，再創新高，其中，除繪圖用記憶體受惠於虛擬挖礦需求增溫、價格增幅達 15% 外，其餘各應用別記憶體季增幅約為 3%。

展望第 3 季，DRAMeXchange 指出，PC-OEM 廠已陸續在 7 月議定合約價格，一線大廠均價已達 34.5 美元、季增約 1.5%，漲幅已大幅收斂。從市場面觀察，在需求端成長有限、供給端產能集中在下半年開出，加上現貨價持續走跌，預估第 4 季合約價恐難再有顯著漲幅，顯示整體 DRAM 價格高峰已到來。

觀察全球 DRAM 大廠營收表現，三星穩坐產業龍頭，營收再創歷史新高、達到 112.1 億美元，季增 8.2%；SK 海力士受惠於位元成長顯著，營收季增 19.5%、達 76.9 億美元，兩大韓廠第 2 季營收市占率分別為 43.6% 與 29.9%。美光集團仍舊維持第三，並持續扮演價格領先者角色，報價上漲幅度最高。

展望下半年，DRAMeXchange 表示，除供給端產能逐漸開出、各廠 1X/1Ynm 比重逐步提高外，三星報價模式也轉趨保守，暗示報價上漲難度增加。此外，目前三大廠生產 DRAM 的平均毛利率已突破 7 成，帶給買方巨大的 BOM cost 壓力，顯示出原廠的獲利能力可能已近高點。

台廠部分，DRAMeXchange 指出，南亞科 (2408-TW) 第 2 季營收季增高達 28.6%，除歸功於 20 奈米帶來明顯的位元成長與價格持續走揚外，開始出清第 1 季的 DDR3 高庫存也是一大重點，且 20 奈米的成本效益，更帶動營益率季增 2.5 個百分點。然而，由於 DRAM 報價上漲不易，加上要開始攤提擴廠的折舊費用，南亞科未來獲利能力恐受壓縮。

力晶科技方面，由於替晶豪科、愛普等 IC 設計業者代工比重提高，力晶本身 DRAM 營收較季減 13.5%；華邦電 (2344-TW) 方面，DRAM 營收季成長 8.7%，主要受惠於 38 奈米比重持續提高。