業外大進補 藍天電腦H1獲利年增2.7倍、EPS1.93元

藍天電腦 (2362-TW) 公布第二季財報，稅後純益 2.45 億元，季減 75%、年減 16.5%，每股純益 0.41 元；而上半年在業外挹注之下，稅後純益 12.2 億元，年增 2.7 倍，每股稅後純益 1.93 元。

藍天第二季合併營收 57.75 億元，年增 15.8%、季增 18.2%，營益率近 10%，年增 3.41 個百分點、季增 4.85 個百分點；稅後純益 2.45 億元，季減 75%、年減 16.5%，每股純益 0.41 元。

藍天上半年合併營收 107.6 億元，年增 28%；營益率 7.74%，年減 0.51 個百分點，稅後純益 12.2 億元，年增 2.7 倍。每股稅後純益 1.93 元。

藍天表示，上半年獲利增長，主要受惠業外處分轉投資收益 7.8 億元及匯兌利益 1 億元挹注下。

藍天筆電事業上半年出貨 71.8 萬台，年增 32%，ASP 也較去年同期增加 4%；下半年將推出多款窄邊框機種及旗艦型機種皆會陸續出貨，全年挑戰目標 152 萬台。

另百腦匯上半年營收人民幣 5.9 億元，年增 17%，主要均來自認列售樓收入增加，隨著售樓交屋持續進行，目前寫字樓銷售已接近七成，下半年仍會有售樓收入認列，預計將於今、明兩年分別認列。

至於藍天電腦分別在武漢、成都及西安以持股 30% 投資的大型百貨公司群百廣場，三家百貨上半年營收已達 100 億元，較去年同期成長 26%。