DRAM破千億有望成真 韓國半導體大廠賺飽飽

根據市場研究機構 IC Insights 的最新報告指出，預測 DRAM 將占 2018 全球 IC 市場銷售的 24%，有望成為首個銷售額破 1000 億美元的 IC 產品，預料三星電子、SK 海力士等半導體大廠將迎來豐收的一年。

IC Insights 近期發布 2018 年《The McClean Report 》的年中更新，預測 2018 IC 市場銷售總額將達 4280 億美元。在 IC 產品類別中，DRAM 蟬聯去年冠軍寶座，占 IC 市場銷售的 24%，預估將達到 1016 億美元。該報告中還特別提到，若 DRAM 銷售量達標，DRAM 將是首個銷售額超過 1000 億美元的 IC 產品。

NAND 快閃記憶體產品預測排名第二，占今年總銷售額約 626 億美元。DRAM 和 NAND 兩者將占 IC 市場銷售總額的 38%。

2018 IC 產品銷售最佳類別。(圖：IC Insights)

根據五月市調機構 DRAMeXchange 的數據來看，全球 DRAM 廠商中以三星電子 (005930-KR) 最高，SK 海力士 (000660-KR) 居次，兩家公司占了全球近八成的 DRAM 市場。NAND 快閃記憶體市占來看，三星電子一樣位居榜首，占 37.0%；SK 海力士則是以 9.8% 位居第五。預料今年是韓國大廠豐收的一年。

另外，多年來電腦 / 伺服器 MPU 類別名列前茅，但隨著記憶體平均售價持續上漲，今年將跌至第三，物聯網上的人工智慧系統、資料共享的應用程式是推動該類別銷售的主要商品。預測電腦 / 伺服器 MPU 類別營收增加 5%，約達 508 億美元銷售量，創下歷史新高。