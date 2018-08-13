美食-KY Q2獲利創同期新高 上半年賺逾半個股本

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (13) 日公布第 2 季財報，單季稅後純益 5.18 億元，年增 8.87%，並創同期新高，每股純益 (EPS)2.88 元；上半年稅後純益為 10.18 億元，年增 6.75%，EPS 5.66 元，維持穩健的獲利成長表現。

美食說明，第 2 季是首次淡季獲利突破 5 億元門檻，主要是因美國 85 度 C 營收穩定成長，有效淡化上個季度擴產前期費用的衝擊。

展望下半年，美食將持續在美國展店同時控管費用，並為新的中央廚房做好準備，樂見將迎接未來數年可觀的營收成長空間和產能需求。

另外，美食公布 7 月合併營收 20.29 億元，月增 1.22%、年增 7.7%，創同期新高，隨著下半年邁入傳統烘焙旺季，加上中國、美國和台灣三大市場的穩定展店，樂觀看待後市營收動能仍然十分充沛。

其中，在美國，美食目前擁有 47 家店舖，正嘗試透過外賣平台創造更多品牌曝光，7 月開始與矽谷新創 DoorDash 合作在部分門市推出外賣服務，若成效良好，未來也不排除擴大服務範圍。

同時，美食正著手開發美國 85 度 C 會員 APP，除了藉此強化會員忠誠度，也就此推出預購服務、優化消費體驗。