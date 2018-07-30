研調：DRAM平均單價大漲近5成 去年模組廠年營收暴增近7成

據研調機構集邦科技旗下 TrendForce 記憶儲存研究 (DRAMeXchange) 最新全球記憶體模組廠排名調查顯示，去年 DRAM 的平均銷售單價較 2016 年大漲近 5 成，雖然現貨市場占總 DRAM 產值比例持續縮小，但去年全球模組市場總銷售金額仍達 117 億美元，年增率高達 69%。

DRAMeXchange 指出，受到先進製程轉進不易、寡占的競爭態勢影響，加上沒有新產能開出等因素，去年 DRAM 各產品價格漲幅均相當可觀，又以價格領先指標的標準型記憶體最為明顯。

DRAMeXchange 表示，雖然現貨市場規模持續縮小，但現貨市場對價格波動的敏感度最高，在 DRAM 供不應求時，現貨市場波動遠大於合約市場，去年全年漲幅達到 6 成以上，大幅挹注各模組廠營收表現。

據 DRAMeXchange 統計，去年全球前五大記憶體模組廠已占整體銷售額 85%，前十名囊括全球模組市場中 93% 的營業額，大者恆大趨勢已然成立，其中，龍頭寶座再度由金士頓蟬聯，台廠威剛 (3260-TW) 在去年 DRAM 供貨吃緊下，受惠於高水位低價庫存貢獻，年營收暴增 146%，成為僅次金士頓的第二大模組廠。

台廠除威剛外，創見 (2451-TW) 與宇瞻 (8271-TW) 分別奪得第七與第八名，創見目前處於轉型階段，急欲由波動性較大、風險較高的現貨領域，轉向較穩定的工控領域，因此與其他模組廠相比，近 3 年 DRAM 業務營收成長相對保守，但工控領域市況穩定，帶動獲利能力持續提升。

DRAMeXchange 指出，宇瞻採購策略一向較為保守，受到低價庫存的挹注較小，但近年來持續專注工控領域，各產品線都積極導入，也佈局工業物聯網與電競相關市場，獲利體質穩健，受到記憶體產業波動風險的影響也逐年降低。

至於排名第九的十銓歷經多年的耕耘後，在電競領域持續推出市場評價甚高的產品，電競記憶體模組的營收比重占 DRAM 營收的 5 成以上，大幅高於一般模組廠，帶動去年 DRAM 年營收呈現近 1 倍。