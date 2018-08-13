群創、全家攜手智能商店產業鏈 進軍新零售商機

零售 4.0 風潮席捲全球，群創 (3481) 今(13)日以顯示器整機製造優勢，串聯線上線下 (O2O) 軟硬體產業鏈，進軍新零售市場，提供實體與電商通路業者一站式新零售解決方案，攜手全家 (5903) 於南部 20 個不同的實驗場景，供應新開發的 23.1 吋貨架條型顯示器作為平台載具，整合軟體、影像識別與大數據人流分析。群創指出，硬軟整合的虛實經濟的全新時代來臨，零售業搭載創新科技，增加消費者價值體驗，多年整機製造實力，協助新零售市場成型，以面板技術實力(hardware supplier)，整合新零售顯示器生態系(solution ecosystem)，新開發的 23.1 吋貨架條型顯示器作為平台載具，整合軟體、影像識別與大數據人流分析，提供實體通路與電商業者 O2O 銷售服務，做到「加值化、多元化、平台化」。



群創與全家打造「智能便利商店」，提供新的零售解決方案，包含人流分析、熱區分析、智慧貨架、數位電子看板播放等，電子標籤變價系統可降低店員勞務工作，群創此次推出的 23.1 吋智能長條型貨架，可與電子標籤、線上廣告做一創新整合，購買零食時，看到智能貨架的咖啡廣告，增加購物機會，實現新零售線上線下 (online to offline) 全通路的概念。



全家於今年 3 月，攜手 15 個跨產業合作夥伴，把科技設備應用在店舖內，打造全台唯一的「全家科技概念店」，做為一個跨領域、跨產業的開放平台，今天揭幕的台南新市群科店中，導入自助結帳與 IoT 設備監控，採用多種群創電子螢幕、電子看板、冰箱透明顯示器等，除了降低店員勞務，提供不同消費體驗。



台灣便利商店密度之高居全球之冠，群創成立商用顯示器與新零售事業部，結合軟硬體研發、市場研究與業務團隊 (電商、實體店鋪)，積極布局新零售全球市場，目前與台灣 2-3 家通路商與大陸電商業者合作 23.1 吋智能貨架軟硬體整合方案，明(2019) 年預計將有大幅成長，群創智能商店 (Innolux Smart eShop) 致力成為新零售整合線上與線下實體通路的入口媒介。