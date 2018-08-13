〈群創衝新零售〉攜全家、元太、聯詠打造生態系 趨動顯示器需求建立新生意模式

群創 (3481-TW) 鎖定新零售商機，結合顯示器整機製造優勢，攜手全家 (5903-TW)、元太 (8069-TW)、聯詠 (3034-TW) 等合作夥伴打造新零售生態系，今 (13) 日首家旗艦店在南科廠區開幕，董事長洪進揚強調，將與產業鏈夥伴一起提供解決方案，趨動顯示器需求，共同建立新生意模式。

全家首家智能商店開幕，賣場約 70 坪，店內約使用 100 個顯示器、另外還有感應鏡頭、自助結帳、IoT 設備監控，智能櫃台等，可以搭配人臉辨識、大數據分析與 POS 連線，讓店員可以提供更好的建議給消費者，貨架顯示屏可商品資訊及廣告，加上鏡頭可以分析消費者的購買行為，使用電子紙貨架標籤，加上貨架顯示屏等，讓店員可以減少盤點時間，透過平板就可以了解貨架的情況。

群創以全家為第一站，將大舉搶進新零售，洪進揚指出，以多年整機製造實力，可以協助新零售市場成型，以面板技術實力 (hardware supplier)，整合新零售顯示器生態系 (solution ecosystem)，以新開發的 23.1 吋貨架條型顯示器作為平台載具，整合軟體、影像識別與大數據人流分析，提供實體通路與電商業者 O2O 銷售服務。

他表示，在接任董事長職務時曾講過，未來的策略方向就是加值化、多元化、平台化，三化的具體實現，群創不光只是面板廠的技術，而是要整合軟硬體實力，建立新零售生態鏈，提供一個平台，讓各領域的領導業者加入。

洪進揚說，便利商店在台灣是一個很獨特的的產業，這次與全家合作，首家全家智能商店在南科廠區開幕，以員工 2 萬人做為一個開端，未來將在南台灣 20 家全家門市做為不同的實驗場景，從台南出發逐步擴大到全台。

洪進揚透露，並不是只要賣面板顯示器，而是要提供一個完整的解決方案，可以從一個智能貨架開始，進一步導入線上的產品到線下，未來也可以導入更多不同的商品進入全家的門市。

他指出，進入新零售，目標客戶不只是便利商店而已，只要是有需求的商店，不管是葯妝店、酒商等不同的賣場都已在接洽中，便利商店也不會僅侷限全家而已。

洪進揚認為，台灣有多元化的零售業態業種，全球密度第二高的便利商店，蓬勃發展的電商平台，另外還有新零售需要的軟硬整合供應鏈，大數據 AI 人才，雖然中國、美國新零售規模大，發展腳步比較快，但台灣有最完整的新零售產業生態系。

他強調，新零售技術平台包括系統整合、軟硬體解決方案、雲端解決方案、顯示器、廣告與 POS 系統整合等，群創要串連台灣的技術平台，推動產業升級與人才創新，除了台灣市場，還要前進亞洲盃、世界盃。

群創指出，在新零售顯示器產業鏈包括群創的顯示器、元太的電子標籤、聯詠的驅動 IC、微軟的人臉辨識、Dell 的伺服器與播放器、另外還有建騰創達的攝像頭、瑞訊智能的人流分析，還有台灣數位看板多媒體聯盟則是負責廣告投放與效益評估。