長榮航子公司長榮航太併長榮航宇 上半年合併獲利約10億元

長榮航空 (2618) 子公司長榮航太科技與長榮航宇精密於今 (13) 日分別召開董事會，決議通過 2 家公司合併案，合併後長榮航太為存續公司，長榮航宇為消滅公司。長榮航太與長榮航宇上半年合計獲利約 10 億元。長榮航空發言人柯金成表示，本合併案換股比例經委請外部獨立專家，考量雙方公司的每股獲利能力、營運績效、損益狀況及未來策略發展等因素後，出具股權價值分析報告，經雙方董事會決議同意，以長榮航宇 12.6154 股普通股換發長榮航太普通股 1 股，惟本合併案仍需於完成相關法定程序後始生效之。合併基準日暫訂為 2018 年 12 月 31 日。



長榮航太此次因合併長榮航宇將發行新股約 1,664 萬股，每股面額 10 元整，總計發行金額為新台幣 1.66 億元，合併後長榮航太實收資本額為 65.28 億元。



長榮航太成立於 1997 年 11 月，目前實收資本額為 63.6 億元，提供高品質的機體、發動機及零組件維修 服務，客戶涵蓋全球約 40 多家航空公司，近年更將觸角延伸至與製造商合作，包括與飛機製造廠美國波音公司合作，提供 767 客機改貨機之改裝業務，另外與發動機製造廠美國奇異公司合資成立以新型發動機 GEnx 系列為主的維修公司；長榮航宇成立於 2012 年 11 月，目前實收資本額為 30 億元，現有之生產能量包含機械加工、鋁合金件加工、複雜鈑焊之特殊製程等，已分別取得波音公司和奇異公司的生產認證及訂單、負責提供原廠零組件的製造及航空器部件的組裝服務。



柯金成表示，考量長期策略發展所需，此合併案以重新整合航空器維修及製造資源的方式，並透過共享研發人才與技術合作，來提供客戶更完整及多元化的產品服務，期能推升與國際大廠更進階之業務合作關係，以達到綜效、提升競爭力。