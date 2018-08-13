〈群創衝新零售〉商用顯示器與新零售事業部成軍 洪進揚：看好未來雙位數成長

群創 (3481-TW) 今年成立商用顯示器與新零售事業部，結合軟硬體研發、市場研究與業務團隊 (電商、實體店鋪)，積極布局新零售全球市場，預期年底前將擴展至 30 人的規模，業務總經理楊柱祥今 (13) 日指出，目前與台灣 2-3 家通路商與大陸電商業者合作智能貨架軟硬體整合方案，預計明年預計將有大幅成長；董事長洪進揚看好未來商用顯示器將有雙位數成長的實力。

群創整合新零售顯示器供應鏈形成完整生態系，與全家 (5903-TW) 打造智能便利商店，楊柱祥表示，智能便利商店提供新的零售解決方案，包括人流分析、熱區分析、智慧貨架、數位電子看板播放等。

他說，電子標籤變價系統可以降低店員勞務工作，群創這次推出 23.1 吋智能長條型貨架，不僅可降低店員勞務工作，將來並可能做到店員及時銷售商機，創新整合電子標籤與線上廣告創，例如在購買零食時，看到智能貨架的咖啡廣告，可以增加購物機會，實現新零售線上線下 (online to offline) 全通路概念。

楊柱祥強調，智能商店可以增加線上商品曝光度，相較傳統便利商店將可顯著增加銷售額；今年成立商用顯示器與新零售事業部，結合軟硬體研發、市場研究與業務團隊 (電商、實體店鋪) ，積極布局新零售全球市場。

他說，已與台灣 2-3 家通路商、大陸電商業者合作 23.1 吋智能貨架軟硬體整合方案，明年預計將有大幅成長，群創智能商店將朝新零售整合線上與線下實體通路入口媒介發展。

楊柱祥表示，目前新部門人力僅有 10 人，年底將增至 30 人，從第 1 家智能商店起，目標要做到全球最大；他說，初估每家店需要 100 個顯示器，台灣連鎖便利商店 1.6 萬多家，智能商店發展商機龐大，另外，葯妝店、大型量販店等也是目標市場。

洪進揚透露，目前已經有跟多家零售業者洽談合作中，可以預期新零售部門未來 將會快速成，因為每家店都需百個顯示器，預期未來商用顯示器至少雙位數成長。