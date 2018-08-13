中國鐵塔上半年賺人民幣12.1億 年增8% 不派中期息

甫於上週上市的新股集資王中國鐵塔 (0788-HK) 週日 (12 日) 派發上市後首份成績單。截至今年 6 月底，中國鐵塔錄得股東應佔純利人民幣 12.1 億元，增長 8%，每股盈餘人民幣 0.0094 元，不派中期息。

期內，中國鐵塔營收達人民幣 353.35 億元，年增 6.2%。其中，塔類業務收入增長 3.8%，室分業務收入大幅增長 94.3%。非塔類業務收入佔營收比重由去年同期的 1.4% 提升至 3.6%，初步呈現收入多元化的趨勢。

上半年，中國鐵塔錄得營業利潤人民幣 47.6 億元，年增 15.8%。同時，EBITDA(營業利潤加上折舊及攤銷) 為人民幣 209.07 億元，年增 5%。自由現金流明顯改善達人民幣 90.68 億元。

受金融市場銀根緊縮影響，公司綜合融資成本上升，今年上半年累計涉及融資成本為人民幣 32.68 億元，年增 26.6%。受此影響，其稅前利潤按年微跌 1.43%，至人民幣 15.85 億元。

期末，公司資產總額為人民幣 3287 億元，淨債務為人民幣 1519.38 億元，淨債務槓桿率為 54.1%。今年上半年，公司的資本開支為人民幣 81.05 億元。

中國鐵塔管理的站址規模達到 189.8 萬個，總租戶數達 278.5 萬戶，站均租戶數從去年底的 1.44 戶提升至 1.47 戶。

中國鐵塔上週五 (10 日) 股價上漲 1.56%，收報港幣 1.3 元。