李寧(02331-HK)6個月多賺42%至2.69億人民幣不派息

李寧(02331-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月收入達47.13億元(人民幣.下同)，較2017年同期上升17.9%。毛利則較2017年同期的19.04億元上升20.5%至22.94億元。集團整體毛利率改善至48.7%(2017年上半年47.7%)，增幅主要由於毛利率較高的零售及電商業務佔比提升，零售渠道的新品銷售佔比有所增長及新品的吊牌成本比亦有所改善(部分是由於吊牌價的提升) 。期內，經營溢利為2.94億元，較2017年同期的2.02億元上升45.6%。權益持有人應佔溢利為2.69億元人民幣，按年上升42%，而權益持有人應佔溢利率為5.7%(2017年上半年4.7%)。權益持有人應佔權益回報率為5.1%(2017年上半年4.3%)。每股基本收益為11.10分。不派中期股息。

李寧電商業務持續擴展，收入佔總收入的比重持續上升，於集團總收入佔比達20.8%。產品種類方面，服裝錄得顯著增長，增幅達30.7%至23.0億元，佔集團收入的48.8%。此外，按地區收入表現中國北部市場錄得21.8%的增長，佔集團總收入的54.5%。訂貨會訂單方面，以吊牌價計算，特許經銷商於訂貨會之李寧品牌產品訂單(不包括李寧YOUNG)連續19個季度錄得按年增長，最新於2018年6月舉辦之2019年第一季度訂貨會訂單，按年錄得高單位數增長。

期間，存貨保持穩定，平均存貨周轉期維持在85日，平均應收貿易款項周轉期下跌14日，至42日。截至2018年6月30日，於中國，李寧銷售點(包含李寧YOUNG銷售點)數量共計6,898個，較上一季末淨增加168個，本年迄今淨增加463個。

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