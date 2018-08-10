行動支付前3名出爐 嗶消費最愛6大通路 銀行順勢搶新零售商機

國人最常使用的行動支付不全然是國際三大 Pay，根據資策會調查，Apple Pay、Line Pay、街口支付為最後青睞前三名，合計使用占比超過 50%，並以超商等 6 大通路為最主要使用場域，顯示民眾逐漸習慣在實體通路採用手機行動支付方案，銀行行動支付也順此趨勢，大搶新零售商機。

據資策會產業情報研究所（MIC）調查，國人最常使用的手機行動支付為 Apple Pay、Line Pay、街口支付，占比超過 50%，並以超商、量販店、超市、百貨與購物中心、連鎖餐廳為前 6 大使用通路。

永豐銀行指出，手機支付綁定信用卡，減少客戶皮包厚度，提高消費便利性。而超商、量販店等零售通路，又是民眾日常生活必備，也成為銀行布局行動支付消費的體驗場域，讓國人消費購物輕鬆 Pay。

雖然實體通入為目前最主要使用的場域，但國泰世華銀行表示，隨著行動支付環境日益成熟，卡友使用行動支付消費習慣大幅提升，2018 年第 1 季與去年第 2 季相較，消費筆數成長超過 350%，進一步觀察行動支付的便利特性，可以發現實體信用卡消費逐漸移轉至行動支付的趨勢。

銀行也開啟行動支付新零售大戰，北富銀行動支付「LuckyPAY」鎖定上班族，使用「LuckyPAY」的優點就是不需要刷卡設備，只要張貼 QR code 或手機安裝好收款 APP 即可收款，首波先瞄準商業大廈密集的台北東區 216 巷商圈，巷內許多小型店家之前並未接觸過行動支付，但對於現在流行的行動支付技術接受度高，紛紛踴躍加入，形成有趣的「LuckyPAY 一條街」現象。

國泰世華銀首創行動支付生活圈 ，8 月起新光影城、逛逛停 APP、屈臣氏、微風集團等通路合作的 APP 行動支付陸續上線後，服務範圍將涵蓋便利商店、餐飲、娛樂、美妝、保健、交通及百貨等各日常生活領域，具體實現會員經濟與「新零售」價值。

永豐銀行行動支付則是分別主打新戶、高額與新零售通路回饋：一、新戶首次綁定 Apple Pay，消費滿 100 元即贈 100 元回饋金；二、單月累計 3 家不同商店消費，滿 3000 元贈 100 元刷卡金；三、指定日在超市、影城、運動俱樂部等通路消費滿 1000 元贈 100 元刷卡金，活動日自即日起至 12 月 31 日止。

雖然實體通路為目前行動支付最主要使用的場域，但國泰世華表示，行動支付熱潮有由實體商店蔓延至網路商戶的跡象，在 App 內直接使用 Apple Pay、Google Pay 進行指紋或密碼辨識付款，流暢體驗吸引卡友愛用，不僅消費時不用擔心卡號遭到外洩，更無須再拿出卡片輸入卡號。根據統計，App 內的消費已占行動支付近 1 成，2018 年第 1 季與去年第 2 季相較，成長更是超過 400%，後勢發展可期，有機會帶領臺灣行動支付發展再下一城。