台積電7月營收743.7億元 月增5.6% 8月可望加溫

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(10)日公告 7 月營收，達 743.7 億元，月增 5.6%，年增 3.9%，前 7 月營收為 5557 億元，年增 7%；以台積電最新預估的第 3 季展望來看，加上蘋果新機即將在 9 月上市，8 月拉貨動能可望逐步升溫，營收有機會挑戰 800 億元大關。

台積電第 3 季進入營運旺季，受惠蘋果發表新款 iPhone，主晶片處理器需求快速升溫，8 月營收就會顯著成長，下半年營運持穩向上。

台積電第 3 季營收原先估可達 84.5-85.5 億美元，季增 8-9%，但上周末爆發病毒感染事件影響，台積電也調降美元營收預估，估達 82.8-83.8 億美元，季增 5-7%，病毒感染事件影響營收約 1.7-2.7 億美元，以第 3 季匯率假設 1 美元兌換新台幣 30.5 元計算，新台幣營收受影響約 52-82 億元，降到 2525-2556 億元，第 3 季旺季動能縮水。

台積電今日公告 7 月營收為 743.7 億元，法人預期，8 月營收將向上攀升，朝 800 億元關卡邁進；不過由於此次有病毒感染事件影響，因此 8、9 月營收能否順利再衝高，仍有變數存在。

台積電則強調，第 3 季受到病毒感染事件影響而遞延出貨的晶圓，將趕在第 4 季如期出貨，全年美元營收維持原先的成長高個位數目標，沒有任何調整與改變。

除營收受到影響，台積電原本預期第 3 季毛利率可達 48-50% 左右，較第 3 季成長，但受病毒感染事件影響調降成 47-49%，下調 1 個百分點，台積電強調，調整是因晶圓重新生產出貨，過程中產生額外新的成本，因此造成毛利率展望較原先預期低，以新的展望來看，第 3 季毛利率約與第 2 季持平。

台積電總裁魏哲家日前親上火線釋疑，強調事件已經獲得解決，也沒有任何駭客與人為的因素存在，並不擔心公司將因此事件而流失客戶，此次反而是很好的危機處理課程，台積電也因此事而獲得客戶更多信任。