台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月10日

金控 7 月獲利在壽險股息入帳步入高峰挹注下，富邦、國泰兩大保險型金控 7 月單月獲利雙雙破百億元，其中，富邦金以 7 月單月獲利 113 億元與累計前七月每股純益（EPS）突破 4 元稱冠，國泰金前七月累計獲利 472 億元為所有金控最多。

公平會將於今（10）日上午召開有關高通案重大訊息記者會。去年公平會對高通判出 234 億元的天價罰款，導致經濟部與高通就 5G 相關合作案中斷，但高通近期已向智財法院聲請停止執行；各界都在揣測，公平會召開記者會是否代表高通案將有重大轉折。

國發會經濟發展處長吳明蕙昨（9）日指出，美中貿易戰及美國制裁伊朗，將使下半年經濟成長及出口動能趨緩，所幸台積電、日月光、華邦電等半導體大廠，今年資本支出規模上看新台幣 3,796 億元，加上綠能生醫及知名大廠來台設研發中心等新興投資，下半年經濟成長動能後勢可期，全年經濟成長「審慎但不悲觀」。



經濟日報

金控前七月賺逾 2,300 億元

高通天價裁罰案 現轉折

景氣回溫 六大稅收創新高

工商時報

內政部推綠能 想到阿飄的家

半導體投資 下半年經濟引擎

仁寶和碩 Q2 賺面子、輸裡子

聯合報

賴揆：下半年全力拚內需

產金分離 金管會發布三原則

Ifo 看壞第 3 季全球經濟

蘋果日報

利多鈍化難止跌 國巨本益比僅剩 7 倍

接單熱 和大上半年每股賺 2.5 元

美升息期間 短天期債較有利

中國時報

人民幣恐跌破 7 字頭

薪情差 上班族平均凍薪 3.47 年

美俄再對立 普普會破功

自由時報

和碩吃蘋果 LCD 版 iPhone 第三季出貨

物聯網需求浮現 中磊 Q3 不看淡

金管會設富邦條款 蔡明忠只能當陽春副董

