新揚科上半年獲利年增3成 新產能助攻 Q3營收、獲利可望登高

FCCL 廠新揚科 (3144-TW) 新增大陸大型軟板廠客戶，因此新需求出籠，新增月產 10 萬平方米產能開出，加上客戶需求確定，預估營收在旺季效應下，第 3 季營收可望登上全年高峰，同時受惠營業規模擴大，獲利也將明顯擴增。

新揚科已公布上半年財報，第 2 季營收為 6.66 億元，毛利率為 16.83%，季減 1.56 個百分點，年減 0.01 個百分點，稅後純益為 3526 萬元，季減 23.13%，年減 20.01%；累計 1-6 月營收 12.08 億元，毛利率為 17.52%，年減 0.94 個百分點，稅後純益 8112 萬元，年增 32.84%，每股純益 0.81 元

新揚科第 2 季財報表現弱勢，造成股價下滑並跌破 30 元大關；新揚科主管說明，第 2 季大量備貨以迎接第 3 季客戶拉貨需求，部分庫存在第 2 季財報先提列跌價損失，這些損失將在本季客戶拉貨後回沖；至於毛利率下滑，則是反映公司針對大陸市場收人民幣貨款導致的兌換損失，本業下半年成長業績軌跡目前相當確定。

新揚科以生產無膠式 FCCL 為主，客戶包括嘉聯益 (6153-TW) 等在台主要軟板廠，近 2 年中國大陸軟板業興起，新揚科也在大陸市場有所斬獲，進一步開發符合新需求的產品上市，新增每月 10 萬平方米產能，產能已由每月 25 萬平方米擴大到 35 萬平方米。

在高頻、高速 5G 行動通訊產品需求驅動下，新揚科完成開發的非 LCP 基材新材料，生產異質 PI(Modify PI) 產品將在明年起大舉搶攻非蘋手機陣營市場。異質 PI 銅箔基板本身仍符合高頻高速傳輸需求且價格便宜，但是在低阻抗的表現上略較 LCP 遜色；新揚科在日系大股東有澤製作所奧援下，開發腳程較快，7 月起新產品全面開出。

新揚科新產品、新產能開出有助在市場攻城掠地，據分析，由於 LCP 基材價格偏高，且有部分特殊製程需由新設備支援，軟板運用 LCP 生產除有添購新設備的迫切需要，還要考量特殊製程生產良率不易掌握等變數，也因此，預計異質 PI(Modify PI) 產品沿用原有製程生產優勢，又有價格相對低廉誘因，在符合 5G 通訊傳輸需求之下，預計至少仍有 2 年以上的市場優勢。

手持裝置因應 5G 通訊，內部 16-20 片軟板設計除走向 LCP 材質外，其他至少還有 5-6 片軟板也將改為符合高頻、高速傳輸的需求，由於全球 LCP 供應量偏低，價格較低廉的異質 PI 軟板因此得有立足之地。