新需求確定 新揚科增10 萬平方米產能開出 可望激勵7月營收

軟板 FCCL 廠新揚科 (3144-TW) 新增大陸軟板廠客戶，因此新需求出籠，加上本身新增月產 10 萬米平方的產能開出，且客戶需求確定，預估營收將自 7 月起跳增，在旺季效應下，第 3 季營收可望登上全年高峰。

新揚科 5 月營收為 2.26 億元，創下近 8 個月來新高，已達去年第 3 季旺季單月的營收水準，7 月起正式步入旺季，動能可望升溫。

新揚累計 1-5 月營收 9.82 億元，年增 7.73%；不過，預估 6 月營收將因客戶端盤點因素略較 5 月下滑。

新揚科以生產無膠式 FCCL 為主，客戶包括嘉聯益 (6153-TW) 等在台主要軟板廠，近 2 年中國大陸軟板業興起，新揚科也在大陸市場有所斬獲，並進一步開發符合新需求的產品上市，新增每月 10 萬平方米產能，產能已由每月 25 萬平方米擴大到 35 萬平方米



在高頻、高速 5G 行動通訊產品需求驅動下，新揚科則相繼完成開發的非 LCP 基材新材料，生產異質 PI(Modify PI) 產品將在明年起大舉搶攻非蘋手機陣營市場。異質 PI 銅箔基板本身仍符合高頻高速傳輸需求且價格便宜，但是在低阻抗的表現上略較 LCP 遜色；新揚科在日系大股東有澤製作所奧援下，開發腳程較快，預計 7 月起新產品全面開出。

新揚科新產品、新產能開出有助在市場攻城掠地，據分析，由於 LCP 基材的價格偏高，且 LCP 基材製程中有部分特殊製程需由新設備支援，軟板運用 LCP 生產除有添購新設備的迫切需要，還要考量特殊製程生產良率不易掌握等變數，也因此，預計異質 PI(Modify PI) 產品沿用原有製程生產優勢，又有價格相對低廉誘因，在符合 5G 通訊傳輸需求之下，預計至少仍有 2 年以上的市場優勢。

手持裝置因應 5G 通訊，內部 16-20 片軟板設計除軟板天線走向 LCP 材質外，其他至少還有 5-6 片軟板也改為符合高頻、高速傳輸的需求，隨著全球 LCP 供應量偏低，價格較低廉的異質 PI 軟板因此得有立足之地。

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