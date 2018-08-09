上銀Q2每股賺逾半個股本創單季新高 上半年獲利幾達成去年全年獲利

上銀 (2049) 公布第二季季報數字，單季稅後淨利為 15.65 億元，季增 28.8%，年增 121%，每股盈餘 5.42 元，創歷史單季新高，不僅賺半個股本並較去年同期 2.45 元大增；累計上半年每股盈餘 9.64 元，幾乎達成去年全年獲利。法人估，上銀今年獲利有機會挑戰 2011 年 16.23 元歷史新高。上銀第二季營收為 77.8 億元，年增 51%，季增 18.8%，毛利率為 41.32%，較去年同期 34.23% 成長，稅後淨利 15.65 億元，季增 28.8%，年增 121%，每股盈餘 5.42 元



累計上半年營收為 143.33 億元，年增 52%，毛利率為 40.73%，較去年同期 33.34% 大增，稅後淨利 27.8 億元，較去年同期暴增 180%，每股盈餘 9.64 元，大幅較去年同期 3.44 元成長。



上銀自結 7 月合併營收 28.11 億元，年增 54.2%，創歷史單月新高；累計前 7 月合併營收 171.44 億元、年增 52.7%，創歷史同期新高。



近期美中貿易戰升溫，導致市場觀望氣氛濃厚，上銀股價走跌並跌破 300 元大關，不過上銀強調，集團在產品與產能配置上早已採取分散策略，並未集中在工具機產業，對於下半年業績展望仍是樂觀。



上銀強調，日本、台灣、大陸半導體產業設備持續擴充需求，集團今年也打進韓國汽車供應鏈，目前訂單能見度看到明年上半年。