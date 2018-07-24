〈上銀接單報捷〉新品護罩線軌取得日本地鐵工程訂單 未來將成營運新動能

上銀 (2049-TW) 除原有產品深化佈局外，持續積極並長期投入新產品研發，上銀董事長卓永財表示，上銀是目前亞洲唯一擁有新產品「護罩線軌」技術的企業，該產品去年初在歐洲與中國市場量產後，最近打入日本市場，取得公共工程領域的地鐵訂單，看好未來護罩線軌可望成為上銀另一營運成長動能。

卓永財表示，上銀在特殊線軌部分已開發新產品「護罩線軌」，以不鏽鋼包覆線軌防塵，該產品目前全球僅德國與瑞士各一家廠商研發成功，上銀則是全球第三家、也是亞洲唯一擁有該項技術的企業，2016 年已小量試產，去年初正式在歐洲與中國等市場量產。

護罩線軌除已在歐洲與中國市場銷售外，卓永財表示，最近剛打入日本公共工程市場，取得該地區地鐵案子，由於日本將承辦 2019 年世界盃橄欖球賽，為促進產業升級，地鐵將加裝高防塵的安全門，需要用到高防塵的線軌，因此讓上銀護罩線軌成功取得日本地鐵訂單。

卓永財指出，護罩線軌未來應用相當廣泛，包括木工機、石墨加工機、陶瓷加工機等都可望採用。若未來手機走向陶瓷機殼，或許就是護罩線軌大展身手之時，屆時可望成為上銀另一營運成長動能。

上銀除原有產品深化佈局外，始終積極投入新產品研發，確保未來營運動能無虞，卓永財先前曾說，企業最重要的是持續投入研發，上銀領先同業的原因，在於不斷投入新產品研發，長期投入研發有時很寂寞，但必須持之以恆。

以上銀在莫斯科實驗室已投入十餘年研發的線性馬達為例，至今仍未獲利，但目前仍持續投資中。而上銀明年將有「十年磨一劍」的智慧型滾珠螺桿產品將量產，這也是上銀在智慧製造領域跨出的一大步。此外，電動車關鍵次系統「轉向器」也預計於 8 月試產。