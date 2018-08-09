富邦人壽百億元股息入帳 富邦金7月獲利破百億元 單月EPS 1.11元

7 月為壽險公司股息入帳高峰，富邦人壽國內投資部位百億元現金股利挹注，富邦金 (2881)7 月自結稅後淨利突破百億元，為 113.33 億元，每股盈餘 1.11 元，累計今年前 7 月稅後淨利 426.05 億元，每股盈餘為 4.02 元。富邦人壽 7 月稅後淨利 80.29 億元，累計前 7 月稅後淨利 271.13 億元，較去年同期成長 28%，主要獲利來源為淨利息收入、股利收入的貢獻，國內股票現金股利收益 101.75 億元，今年前 7 月初年度保費收入(First Year Premium；FYP) 達 1,097 億元，總保費收入為 3,169 億元，均較去年同期成長 4%。



台北富邦銀行 7 月稅後淨利 19.46 億元，年增率 6%，累計前 7 月稅後淨利 122.89 億元，年增率 17%，成長動能來自於淨利息收益以及資金操作相關收入增加，北富銀 7 月底逾放比率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率為 691%。



富邦產險 7 月稅後淨利 5.77 億元，較去年同期成長 15%，累計前 7 月稅後淨利 31.79 億元，年增率 33%；7 月台股市場成交量較去年成長 40%，經紀、自營業務均有較佳表現，富邦券 7 月稅後淨利 7.46 億元，年增率 85%，累計前 7 月稅後淨利 19.26 億元，較去年同期成長 55%。

