亞光Q2每股賺1.04元表現優異、Q3營運可期 股價開高大漲

亞光 (3019) 昨天公佈第二季季報表現亮眼，單季每股賺 1.04 元，獲利較上季暴增 216% ，展望第三季進入傳統旺季，表現可期，全年獲利也將優於去年。今天股價開高走高，盤中股價幾近漲停板，一洗日前疲軟不振走勢。亞光第二季受惠營運規模提升、毛利率拉高和業外匯兌收益 1 億元挹注，單季稅後純益 2.92 億元，季增 216%，EPS 為 1.04 元，累計上半年獲利比去年同期成長 69%，EPS 為 1.37 元。



對於本季營運展望，亞光董事長賴以仁表示，第三季季進入傳統旺季，表現可期，全年獲利也將優於去年。



賴以仁昨天法說會上也釋出，G+P 混合鏡頭導入手機主要聚焦廣角及變焦應用，亞光預計 11 月出貨廣角用的混合鏡頭；儘管亞光在潛望式鏡頭雖然起步較晚，但已取得 10 多項專利，目前已和 3 家有意推出潛望式鏡頭手機的客戶當中的 2 家進行合作開發，預計明年有望量產出貨。



針對車載布局，賴以仁表示，美國客戶特斯拉 (Tesla) 平價車款 Model 3 上半年量產不順，不過 6 月開始產量已達 6000 輛，預計年底可達 9000 輛，有望加速車載鏡頭出貨，除了特斯拉，目前也新增台灣及大陸兩家客戶，對明年車載鏡頭出貨樂觀。