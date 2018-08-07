〈亞光法說〉手機鏡頭鎖定安卓陣營 與蘋果仍有機會合作

光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (7) 日由董事長賴以仁主持法人說明會，市場關心出貨量大及毛利高的手機鏡頭產品，賴以仁強調，開發的 G+P 兩款手機鏡頭分別可用於廣角及變焦應用上，11 月可望先由廣角鏡頭開始出貨打先鋒；另外亞光也已接觸蘋果公司，且強項在模造玻璃，未來有很好的機會可以合作。

賴以仁說，G+P 鏡片組裝的變焦鏡頭有兩家合作客戶，這是戰爭主戰場，預計明年開始出貨。

賴以仁強調，手機 G+P(模造玻璃鏡片 + 塑膠鏡片) 鏡頭包括廣角及光學變焦兩款，亞光針對發手機鏡頭市場，分別自手機廠、感測元件廠及封裝廠多管齊下開發，目前與 2 家手機客戶開發 G+P 潛望式手機鏡頭，樂觀預期明年可開始出貨。

至於手機廠紛紛對旗艦機及非旗艦機種大手筆採用大光圈、高解析攝影鏡頭增加賣相，賴以仁認為，G+P 在手機鏡頭可做到全 P 無法做到的高倍數變焦、大光圈，且可降低鏡頭高度，看好 G+P 能在手機鏡頭上佔有一席之地，公司也接觸美國蘋果公司，亞光強項在模造玻璃，未來有很好的機會可以合作。

第 3 季進入光學元件廠傳統旺季，賴以仁表示，亞光營運值得期待，預期亞光在下半年車載鏡頭出貨挺升等有利因素挹注下，獲利將將於去年。

在車載鏡頭方面，今年上半年車載鏡頭受美國 Tesla 平價車款 Model 3 量產不順，出貨較平緩，賴以仁認為，近期 Model 3 周產量已達 6000 台，預計年底周產量將達 9000 台，將使亞光車載鏡頭出貨加速，去年車載鏡頭約佔營收 5-6%，今年出貨量有機會增加，但占比相差不大，對營收貢獻提升不多。

賴以仁說，亞光業務部門同仁全力開發車用鏡頭客戶，近期也取得竹科及大陸深圳新客戶合作協議，對於明年車載鏡頭出貨，也樂觀看待。