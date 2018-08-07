〈亞光法說〉上半年純益年增7成 EPS 1.37元 今年獲利將優於去年

光學元件廠亞洲光學 (3019-TW) 今 (7) 日召開法人說明會，並公布第 2 季財報，稅後純益 2.92 億元，季增 2.16 倍，年增 49%，每股純益 1.04 元，累計上半年稅後純益為 3.85 億元，每股純益為 1.37 元。

亞光上半年純益 3.85 億元，年增 7 成，董事長賴以仁指出，亞光下半年車載鏡頭出貨挺升等有利因素挹注下，預期獲利將將於去年，亞光去年營收 186.87 億元，稅後純益為 6.2 億元，每股純益為 2.21 元。

亞光第 2 季受惠營收規模經濟效益及產品組合改善，營收 50.69 億元，毛利率 19.7%，季增 1.4 個百分點，年減 0.3 個百分點，稅後純益為 2.92 億元，季增 2.16 倍，年增 49%，每股純益達 1.04 元，第 2 季等匯兌收益貢獻達 1 億元。

累計亞光 1-6 月營收為 91.42 億元，毛利率 19%，年增 0.8 個百分點，稅後純益為 3.85 億元，年增 7 成，每股純益為 1.37 元。

亞光副總經理吳淑品指出，亞光上半年資本支出 1.5 億元，下半年預估也為 1.5 億元，主要用於改善製程；賴以仁強調，目前亞光等模造鏡片、研磨鏡片及塑膠鏡片產能都還能支應目前出貨等需求，暫時沒有進行大幅度擴充產能等計畫；一旦有大客戶上門下大筆訂單，只要提前 3-4 個月下單，即能完成加裝產能，即時因應需求增加對亞光並不是問題。

賴以仁指出，亞光目前除鏡片研磨加強自動化以減少對人工依賴外，研磨鏡片鏡片產能已全數移至緬甸，由於美中貿易戰端可能開啟，賴以仁強調，亞光在中國大陸生產僅是中間半成品，主要產品組裝已分散到菲律賓及緬甸等地，有利避開貿易戰。

亞光今年上半年各項產品營收占比表現，光學約 31%、瞄準器 11%、雷射 18%、感測元件約 20%、相機 16%、其他 4%。