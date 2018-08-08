茂生下半年業績旺、全年EPS估逾4元 今上櫃大漲逼近60元大關

農業生技股茂生農經 (1240) 今日以 47.2 元上櫃，隨著下半年進入旺季，且價格反映原物料上漲進行調漲，下半年獲利將回升，加上擴大牲畜養殖至有色雞等，營收占比有望攀升至 5-8%，對毛利率亦將有正向貢獻，全年獲利應可維持去年高檔，EPS 估逾 4 元，今日開盤股價一度逼近 60 元大關，漲幅 26.9%，蜜月行情亮眼。看好養殖事業發展，茂生 2017 年間即與養殖戶在南投竹山經營畜養豬場，以自家研發無藥殘飼料供應毛豬食用，並設立「畜產部」負責種豬培育配種，進行仔豬及肉豬飼養銷售，實現從飼料製程到養殖一條龍的生產方式，預計下半年底能再擴大豬隻規模，並增加自養母種豬數量。



今年更跨入有色雞飼養，明年則會進一步跨入蛋品相關事業，未來希望有多隻腳推升營運。總經理吳清德則指出，目前養殖業務營收占比約 5%，今年希望提高至 5-8%，明年則以一成以上為目標，因其毛利率優於平均，也有利整體獲利表現。



茂生第一季毛利率 11.5%，稅後淨利 2783 萬元，每股盈餘 0.93 元。吳清德表示，主要係原物料漲幅過大，對成本影響增加 8-9%，侵蝕獲利表現，不過，先前已成功調漲價格，且國際大宗物資價格開始趨緩，下半年毛利率將好轉，加上旺季推波，全年獲利應可維持去年高檔，EPS 估逾 4 元。