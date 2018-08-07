霹靂上半年每股賺1.05元 看好下半年營運

霹靂 (8450) 公布上半年營收 3.39 億元，年增 12%，受惠於新台幣、人民幣匯率走貶，稅後淨利 5366 萬元，年增 255%，每股盈餘為 1.05 元，獲利較去年同期大幅成長。霹靂自 6 月 29 日起於中正紀念堂舉辦「霹靂藝術科幻特展」，受惠於大展帶來的門票收入及商品銷售收入，7 月營收達 5518 萬元；累計前 7 個月營收達 3.94 億元，較去年同期成長 11.8%。



霹靂財務長郭宗霖指出，上半年推銷費用較去年同期增加約 1300 萬元，主要因為中國大陸市場開展，推出包含 4 月 30 日在烏鎮大劇院舉行的「還真三十」等各項大型線下活動所致；霹靂在大陸線下活動吸引消費者人潮的能力，已吸引許多大型商場邀約展出或演出。



郭宗霖表示，第三季將推出全新授權手遊，10 月 1 日將推出「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」，12 月 5 日將推出最新劇集「刀說異數」，加上大陸及日本市場各項業務開展及成長，下半年的業績成長可期。