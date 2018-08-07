中國生產再銷往全球已行不通 研華：美國製造勢在必行

因應美中貿易戰衝擊，台灣廠商思考因應之道。全球領先的工業電腦製造商研華 (2395-TW) 執行董事何春盛，近日接受《日經亞洲評論》專訪，表示公司的確在思考擴大美國的佈局，發展「美國製造」。

何春盛表示，公司預計美中貿易摩擦恐將持續 5-8 年，因此必須重新考量戰略。以前的方式，在中國大陸進行大部分生產，再將產品銷往全世界，未來將不再有效。

研華目前的兩大生產重心，一在台灣林口，一在中國大陸昆山，在美國僅伊利諾州和加州有兩家小型裝配廠，未來情況恐將改變。

何春盛說，「美國製造」是一種趨勢，企業主必須至少將一些生產轉移到美國和印度等大市場，並減少對中國的依賴。無論下一任美國總統是誰，結構變化和再平衡舉措，可能不會在未來十年消失。

研華不是第一家考量「美國製造」的台灣企業，鴻海先前已浩浩蕩蕩進軍美國威州，預計斥資 100 億美元建廠，台塑也計畫投入 94 億美元，在路易斯安那州興建乙烯廠。鄰近的亞洲國家，日本豐田汽車及南韓三星電子，也都宣布進一步投資美國，連中國的軌道車供應商中國中車及汽車玻璃製造商福耀，也不忘加大美國生產。

何春盛表示，除了擴建伊利諾州工廠之外，研華考慮在美國各城市開設新辦公室，包括波士頓、底特律、費城、亞特蘭大及西雅圖等，以更接近銷售市場。

除了美國之外，東南亞及南亞也是研華擴大發展的重心。研華約在 5 年前於印度班加羅爾建了一家工廠，早在莫迪喊出「印度製造」之前。印尼、馬來西亞及泰國、越南，也在公司近期擴張的範圍之中，南亞太平洋地區的整體銷售貢獻已經占研華總收入的 7%。

何春盛說，研華始終保持危機感，現階段如果還將 90% 左右的經營重心放在中國大陸，將是非常危險的。