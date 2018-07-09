大陸付費頻及影視授權收入 霹靂6月營收持續加溫 月增14%

霹靂 (8450) 受惠於大陸付費視頻、商品銷售收入成長及相關影視授權收入加持，6 月營收達 5715 萬元，較上月成長 14%，也較去年同期成長 17%；累計上半年營收達 3.39 億元，年成長 12%。霹靂 6 月 29 日起於中正紀念堂舉行「霹靂藝術科幻特展」，截至 7 月 8 日約 9 天半的展期，平均每日吸引破千人的觀展人潮，這次「霹靂藝術科幻特展」將傳統台灣文化與最新光影科技結合，整合台灣科技團隊、新銳設計師及國內外跨界品牌產業，不僅展出吸睛，相關品牌合作商品如與施華洛世奇 (Swarovski) 合作的華麗「素還真晶鑽珠寶」及限量特仕版素還真，台灣文創商品如「素還真主題黑膠唱機」及「素還真紀念精油擴香台」等也得到消費者高度喜愛，大展帶動的商品銷售將再創佳績。



霹靂財務長郭宗霖指出，大陸市場逐漸擴張，付費視頻逐步成長，也帶動整體的商品銷售及相關授權收入。由於今年大陸商品更加落實在地設計及生產，整體大陸商品銷售大幅成長。霹靂在大陸線下活動吸引消費者人潮的能力，已讓許多大型商場來邀約展出或演出，線下活動不僅有利於推廣霹靂布袋戲，更開創多元收入。



郭宗霖指出，大陸市場的粉絲經濟成形，也讓大陸許多手遊公司來要求授權合作，今年下半年也將陸續推出手遊的角色授權，相關授權收入也將更具成長性。



展望下半年，郭宗霖表示，霹靂台灣市場來自於「霹靂藝術科幻特展」相關收益、劇集數位發行、全新手遊授權及眾所矚目的霹靂全新劇集「刀說異數」；大陸市場來自付費視頻、商品銷售及相關授權收入逐步成長；日本市場也將在 10 月推出台日合作奇幻武俠布袋戲「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」。第一季單季營收為歷史次高，不過受人民幣及新台幣升值產生外幣兌換損失 2324 萬元，但第二季美元升值可望將兌換損失沖回，擺脫來自匯率波動的困擾，隨著本業營運不斷加溫，海外市場逐漸擴大，反應在本業的獲利上也將更有表現。