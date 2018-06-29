展覽收入估創高＋授權手遊 霹靂H2營運可望倒吃甘蔗

霹靂 (8450) 董事長黃強華表示，今年適逢霹靂布袋戲一哥「素還真」出道滿 30 週年，啟動「還真三十」計畫，再次將傳統台灣文化與最新光影科技結合，整合台灣科技團隊、新銳設計師、與跨界品牌產業，推出「霹靂藝術科幻特展」，由於在暑假檔期，預估展覽活動收入有機會挑戰新高。展望下半年，第三季在大展及授權手遊加持下，營運倒吃甘蔗，有望再創佳績。霹靂今天舉行「霹靂藝術科幻特展」開幕記者會，超過 30 家以上的上市櫃公司董事長及總經理到場支持這場傳統藝術與科技結合的大展。黃強華表示，霹靂實現台灣文創的真價值，30 年來陸續得到台灣意象票選冠軍、台灣百大品牌及台灣文創精品獎，今年又得到金氏世界紀錄的認證，更得到「總統創新獎」的肯定，這是對台灣文創產業發展的肯定。



黃強華指出，布袋戲來到台灣，經歷黃家五代，百年傳承，並緊跟著時代脈動，亦步亦趨，努力不懈，才把一種「不被社會所期待的行業，做出社會不敢期待的成果」。



黃強華表示，這次推出的「霹靂藝術科幻特展」除將展出霹靂 30 年 IP 價值的絕代風華，更結合最新的聲光科技，未演先轟動，已倍受海外展商注意，霹靂也將藉此特展，開拓更多的國際合作。



霹靂財務長郭宗霖表示，2014 年的「霹靂奇幻武俠世界 - 布袋戲藝術大展」79 天的展期，帶來近 4000 萬元的展覽活動收入，帶動商品銷售更較前期成長超過 50%，這次「霹靂藝術科幻特展」在最熱門的暑假檔期，展覽活動收入將有機會挑戰新高。



這次特展在商品開發上有兩大特點，第一是與國際品牌如施華洛世奇 (Swarovski) 推出限量精品，另外，加深與台灣優質廠商共同合作，推出最優質的限定商品，在商品銷售成績上將更值得期待。