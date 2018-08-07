針對機師罷工 長榮航表遺憾 盼與機師工會持續溝通理性協商

針對桃園市機師職業工會今 (7) 日宣布該工會發起之罷工投票結果，該會會員超過半數贊成罷工乙事，長榮航空 (2618) 表示，深表遺憾，對於機師工會各項訴求，長榮航空始終秉持一貫原則，希望雙方能藉由溝通增加互信、消弭歧見，並呼籲機師工會顧及旅客在大眾運輸的權益，長榮航空盼與機師工會持續溝通協商。2017 年 5 月至今，長榮航空已與機師工會成員進行過 5 次溝通會議，多項提議也開始實行，對於無法執行之議題以及飛行員諸多提問，也由相關單位逐一回應或說明，並無拒絕溝通，長榮航空現有近 1,300 名機師，依機師工會所公布，長榮分會的會員為 500 多位。



長榮航空表示，日前桃園市機師工會向桃園市勞動局提出 16 項勞資爭議調解，其中 5 項和飛安技術管理相關、4 項涉及公司管理職權及福利調整、7 項和薪資待遇有關。姑且不論尚有長榮會員人數未過半的資格問題，以及非屬調整事項的管理權限是否得為調解標的等法律疑慮，當時在勞動局是分成三次進行調解，每次調解 5-6 項議題，調解時間每次僅有約 1 個半小時，雖該 16 項議題於調解會中按程序逐條宣讀，但此 16 項議題牽涉公司整體營運甚廣，且半數以上皆未在先前的 5 次溝通會議中提及，必須要做整體評估，不可能在這短短一個半小時即達成協議。然其中 3 項與飛航安全相關議題，長榮航空與機師工會長榮分會出席會員的立場歧見不大，原有機會達成合意，但當時因其他分會出席成員表示若只有安全的項目調解成立，其他項目不成立意義不大，致使調解破局。



長榮航空指出，「飛航安全」一直是長榮航空成立以來的核心價值，本公司也連續十餘年在全球航空界的各項飛安評比皆名列前茅，但工會卻屢次以 2015 蘇迪勒、2016 年梅姬颱風時的狀況來質疑長榮航空，但 2017 年和 2018 年每次颱風，長榮航空每次的防颱會議皆邀請複數工會代表參加公司決策，將安全裕度拉到最高，在颱風來襲之前就停飛許多航班，而且絕對尊重機師的決定權，這是長榮航空的態度與現行做法，相信員工和旅客都可以感受到。



此次機師工會開始罷工投票以來，長榮航空也多次公開表示關於飛安相關議題，願意由長榮航空負責專業技術與飛安管理的資深機師群，邀請民航局與勞動部代表參與，和機師工會代表及未加入工會之機師代表，共同進一步討論，若機師工會願意繼續就此議題協商，應可很快取得具體結論。



另外其中一項工會聲稱的「過勞航班」議題，長榮航空強調，其所有航班派遣均符合民航局頒定的航空器飛航作業管理規則 (AOR)，無論飛時或是派遣人數，均符合法規與安全標準，再配合 Boeing 子公司 Jeppesen FRMS 研發之科學疲勞管理工具，以確認飛行員的警醒指數，作為派遣的參考，此工具公司無法任意調整參數，因此長榮航空的每個航班皆符合 AOR 及經過科學數值的認證，並無過勞疑慮。



此外，一般外籍航空公司僅受各國 AOR 限制，但台灣航空業者除了須遵守 AOR 之外，區域航線另受到台灣勞基法工時不能超過 12 小時之規範，在工會所提出的所謂「過勞航班」中僅極少數航班因天候、航管、軍演或機械故障等因素偶爾超過 12 小時而受到勞動機關裁罰，工會以這些比率極低的特殊狀況，曲解這些航班為「過勞航班」，實有誤導社會大眾之嫌。



其他有關調整日支費、薪資、福利、增加休假日為 123 天及內部管理權限等相關議題，因涉及長榮航空營運成本與整體制度層面，且部分議題與長榮航空現在和其他複數工會進行團體協約協商的項目相同，基於平等對待之原則，需要進行研議。



長榮航空強調，航空運輸牽涉到海內外旅客行的權益，對於社會安定、經濟發展影響甚鉅，且目前主要飛行離島航線之立榮航空飛行組員為長榮所支援，執行立榮航空的營運航班，一但罷工發生，影響範圍恐波及離島航線，尤其若在連續假期更會造成旅客返鄉不便，希望機師工會三思。



長榮航空尊重機師工會行使合法之工會權益，但仍希望在可行、合理的範圍內，雙方能持續理性溝通協調，並呼籲機師同仁共同體認，相關訴求得以兼顧各方權益平衡，如決定採罷工激烈抗爭方式解決爭議，希望先行提供罷工預告期，降低對於無辜旅客之傷害。

