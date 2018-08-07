轉口服務獲利成長 捷迅上半年EPS 1.06元 Q3營運可望再突破

國際貨運承攬業者捷迅 (2643) 今(7)日公布上半年度每股盈餘(EPS)1.06 元，較去年同期成長 47%。捷迅總經理孫鋼銀表示，主要因去年轉型後新電商客戶由中國大陸轉口至歐美各地之網購包裹貨量大幅提升所致。看好目前網購市場國際遞送需求的成長，捷迅自 2017 年起推出中國大陸郵政包裹型態的貨物轉口至歐美等地服務，今年更將擴大招攬中國大陸網購貨物轉口服務。由於中國大陸電商廠家受限於當地艙位需求大於供給及運送時效等問題，網購貨物必須要分流至鄰近國家再轉口至歐美，而這樣的轉口服務是捷迅憑藉多年對關務的專業及市場商機的敏銳度，再加上與航空公司多年的優良合作基礎下才能完成的一段式操作，國內僅少數業者符合客戶此多面向的需求，故自本服務推出至今，捷迅營收成長，獲利也大幅提升。



此外，捷迅更積極開拓與多家航空公司配合，除提供客戶多元艙位選擇外，亦可加強航空議價及運送時效能力，並有效降低成本為客戶提供多元且更全方位的解決方案。未來除現有合作對象外，捷迅將於近期內與中國知名快遞公司簽約合作，推出中國大陸貨物轉口的新服務，第三季起營運狀況可望再突破。