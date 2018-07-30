長榮航聯手新北鎖定越南旅遊市場 力拼臺越互訪突破百萬

政府推動「新南向政策」，據了解，新南向旅遊市場中以越南來臺旅客成長率最為亮眼，去年越南旅客來臺人次較同期成長高達 95%，居各地區之冠，估計未來會逐年增長，截至今年 5 月臺越雙方互訪逾 60 萬人次，而新北市將與在越南深耕多年的長榮航空 (2618) 合作，於 8 月 3 日率業者代表首度前進越南胡志明市 SAIGON CENTRE 辦理新北市觀光推廣 Roadshow 活動；預計今年雙方旅客互訪可望突破百萬。看準越南旅遊市場強勢崛起，新北市首度攜手長榮航空，並率領新北市民宿發展、觀光溫泉協會、手信坊、鮮芋仙及多美旅行社等 5 家代表業者前進越南，於 8 月 3 日至 5 日在胡志明市 SAIGON CENTRE 展開為期三天新北市觀光推廣活動。



新北市政府觀光旅遊局局長陳國君表示，此次赴越南觀光推廣，新北市與胡志明市旅遊相關協會將簽署合作備忘錄，而今年 11 月中第 7 屆臺越觀光合作會議也將在新北市舉辦，期待未來雙方互送客源。



長榮航空發言人柯金成表示，長榮航空於 1992 年開闢台北－胡志明市航線，目前每週計有 21 班飛往胡志明市、7 班飛往河內，方便台商或是越南民眾往返台越兩地。



為精準行銷於東南亞旅客，新北市精選出 4 大推薦主題景點，包括「經典必遊」不能錯過野柳地質公園、平溪天燈施放祈福；「時尚購物」首選林口三井 Outlet；「廟宇風情」可順訪三峽祖師爺廟、林口竹林山觀音寺等代表廟宇參拜；「文化藝術」必訪淡水紅毛城、鶯歌老街，新北市政府主打特色主題旅遊，深度帶領越南旅客體驗新北市豐富自然景觀、人文節慶活動，要讓越南旅客一次便愛上新北獨有之美。



而新北市與長榮航空宣佈推出「探索臺灣，從新北開始」新臺幣未稅價 10,600 元起 5 天 4 夜自由行遊程，加贈限量 5,000 份禮物包。

