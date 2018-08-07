父母想掌控孩子的人生，要的是什麼？

【採訪整理／楊宗翰、張郁梵】

少子化時代，「直升機父母」愈來愈多！總是對孩子有操不完的心，就像直升機般在孩子附近盤旋，隨時準備為孩子撐起保護傘或下指導棋。不過，比起緊迫盯人、掌控孩子的一切，適時扮演無人機父母，放手讓孩子碰撞嘗試，更能讓孩子培養適應挫折的能力！

「媽，妳到底還要我死幾次？」一句赤裸卻如此痛心的話從孩子口中道出，或許讓人看了覺得很不舒服，但這些不舒服就真實發生在這些孩子身上。公視自製教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子》7 月 7 日首集〈媽媽的遙控器〉一播出就在網路上引起熱烈討論。劇中媽媽獲得一個神奇的遙控器，只要孩子的表現不如預期，她就會按下遙控器將時間倒轉。不少觀眾看著劇中主角小偉對已經安排好的人生感到絕望，也對無法掌控生死感到無奈時，都會不解為何狠心的媽媽不願放手，堅持要孩子照著她希望的方向走？

我是為你好

難道不對嗎？

觀眾可以由小偉媽媽常不斷重複地擦拭水漬、灰塵、地板，看出她的焦慮、緊張與不安。心理作家海苔熊（本名程威銓）認為其實她要的不全是控制小孩，而是想找回人生的控制感，原因之一是在她離婚後失去了紀太太的身分，逐漸忘記自己是誰，所以她想透過控制小孩的方式來取回生命的主導權，因為孩子身上流著她和前夫的血，某種程度看來，孩子也是自己的一部分。

這也說明為何片中她要一直逼迫孩子講出「我一定會努力讀書，考上好大學，不讓媽媽失望」這句話，其實她同時也在對小時候的自己喊話，並希望透過孩子來獲得她所缺少的東西，補足那個失控的自己並壓抑不安。不過，她卻忘記了，孩子是正要邁向獨立的個體。

有些父母常以「我是為你好」來強迫孩子做他們不喜歡的事，海苔熊表示這種心態可以分成兩個面向來探討。其中一個是無意識的、難以自覺的，稱為「代間傳遞」，是在自己成長過程中曾經歷過且非常厭惡的經驗，可能曾被爸媽要求、灌輸過某些觀念，卻在不知不覺中也將它加諸於孩子身上。另一個則是有意識的，父母依著人生經驗為孩子安排，希望他們不要走冤枉路，或重蹈覆轍，表面上看起來是為孩子著想，但內在或許有一部分是為了扭轉過去的遺憾。

海苔熊認為，這會在孩子內心與外在形成拉扯，他們可能會在現實中做出符合爸媽預期的行為，心中卻滿是反抗的想法；或表現出叛逆行為，而內心出現罪惡感。對青少年時期的孩童來說，是發展成長獨立相當重要的時期，處於叛逆期的他們很難不反抗，同時也必須學會在兩者間找到平衡。

許多家庭會希望孩子能有好成績、考上好大學，甚至為他們安排一切，海苔熊認為有好有壞，倘若孩子真的順從安排，認真唸書、功成名就，或許日子會過得較安穩，但如果事事都幫他們安排好，孩子可能會失去了思考到底什麼是自己要的能力，造成興趣選擇的延宕。更何況，孩子真的能夠完全不反抗，按照父母的方式去做嗎？

來源：《大家健康》 2018 年 8 月

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