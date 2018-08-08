吸一口傷全身！研究：14％糖尿病、20％失智都因它而起

文／早安健康編輯部

胸腔科醫師蘇一峰第一次從顯微鏡裡看肺炎病人的肺泡細胞 *，赫然發現，原本負責吞噬病菌的免疫大軍－－巨噬細胞，一個個吞滿重金屬和碳顆粒，有的撐破死亡、顆粒到處散落，有的懨懨一息，還兀自盡責努力吞下更多。

「巨噬細胞的功能是消滅外來的細菌及病菌，但對於化合物、重金屬等無機物並無法處理，免疫力開始降低，疾病、癌症就發生了。」蘇一峰醫師搖頭感慨：「就好像看到吃了很多瓶蓋、吸管等，無法分解塑膠製品的海龜及海鳥，海洋浩劫就活生生在我們肺裡上演。」

在日益嚴重的空汙之下，PM2.5 每天都在傷害我們的身體，就如同塑膠垃圾日積月累終究引發生態浩劫。

每一天，身體都在上演同樣的戲碼，一吸一吐間竟有可能對身體造成不可逆的傷害。肺癌已蟬聯癌症致死率冠軍多年，而隨著空氣汙染愈來愈嚴重，不僅罹患肺臟、氣管等呼吸道疾病的人口愈來愈多，全身其他器官都飽受其害。

最新的美國研究發現，在 2016 年新增的糖尿病案例中，有 14％為空氣汙染所致；全球約有 20% 的失智症與城市裡的空氣汙染有關；另有研究指出，PM2.5 的濃度每立方公尺上升 10 微克，心臟風險將增加 6 至 7 成。

俠醫林杰樑生前指導學生研究，也發現 PM2.5 濃度愈高，將使洗腎患者死亡率暴增 7 成 6；此外，根據台大流行病學與預防醫學研究所研究，2014 年因暴露 PM2.5 死亡的患者達 6000 多位，6 成集中在中南部，主要死因為缺血性心臟病、中風、肺癌及慢性阻塞性肺病。

愈來愈多的研究證實，空氣汙染幾乎對人體有著全方位的傷害，吸一口竟可能造成全身傷。

「當 PM2.5 進入血液循環，我們實在擋不住它。」蘇一峰醫師表示，PM2.5 吸進身體後，有一部分是永遠都無法排出去的，當體內的巨噬細胞吃進愈多無法分解的碳顆粒，久了我們的免疫力就會下降，進而引發各種病症。

近年來，愈來愈多人意識到空氣汙染的嚴重性，政府也在近期三讀通過《空氣汙染防制法》，大眾對良好空氣的需求刻不容緩。雖然因為牽扯到許多結構問題，提升空氣品質無法一步到位，但在日常生活中仍然有能夠「自保」的方法。

空氣汙染躲不掉，蘇一峰出門「無論如何一定戴上口罩」但挑選眉角一定要知道；回到家以為已經乾淨、安全了？小心！室內空氣可能比想像中更髒，危害甚至是室外的 2～5 倍，空氣清淨機無法 100%、但至少降低傷害；擁有運動習慣對身體好，「但選擇安全的時段及地點，才不會成為變相的慢性自殺。」蘇一峰總結。

附註：* 支氣管肺泡沖洗術



來源：《早安健康》 2018 年 8 月

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