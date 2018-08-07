兩岸維持現狀岌岌可危

【文 / 郭正亮】

今年 5 月 20 日，蔡英文總統邁向執政第三年，原本只是冷和僵持的兩岸情勢，卻有迅速滑向公開對抗的惡化趨勢，不斷上升的敵意螺旋，最大特點是「互相指責對方企圖改變台海現狀」，兩岸不但已經完全失去信任，更已經面臨路線攤牌的危險時刻。

6 月 22 日，蔡總統接見美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）訪問團，公開譴責「中國對台打壓力道不斷增強，從片面啟用 M503 北向航線、軍機、軍艦頻繁繞台，到強迫各國民間企業更改其網站的台灣名稱，以及阻擾台灣的國際參與，這些試圖片面改變台海現狀，罔顧區域和平穩定的做法，不僅對兩岸關係毫無幫助，國際社會也不樂見」。

6 月 25 日，蔡總統進一步接受法新社專訪，首度指稱「中國是對全球民主的威脅」，再次強調「中國正在試圖改變現狀，讓兩岸之間的平衡受到威脅」。讓人驚訝的是，蔡首次以強硬姿態向國際社會喊話，指出「不只台灣需要面對，國際社會很多成員將來一定會面臨到中國擴充影響力」，呼籲「大家可以一起來行動，表達我們對民主自由的重視，來制約中國、或減少或遏止中國的霸權擴充」。

但在譴責中國之際，蔡也伸出橄欖枝，表示已經做好了與習近平會面的準備，還以新加坡川金會為例，強調「能在互相尊重的基礎上坐下來商談，對國際社會是一個積極發展」，並希望「在對等和不設政治前提的情況下，與對方見面」。

面對蔡總統前所未見的強硬發言，大陸國台辦也在 6 月 27 日例行記者會中不甘示弱，重申「堅持『九二共識』毫不動搖，反對和遏制台獨毫不含糊」舊調，並痛斥台灣呼籲國際社會一起行動是「不自量力」。但對於蔡習會的試探，國台辦並未回應。

追根究柢，蔡轉向空前強硬，不但因為中國大陸持續加大施壓，更因為美國積極打台灣牌，導致各界對台美合作升級產生想像空間。二者互為因果，很難斷定誰是誰非。例如中國大陸認為不得不加大對台施壓，因為美國打台灣牌，但台灣也認為不得不挑明反對立場，因為中國大陸打壓太甚。

以最近兩個多月為例，4 月 25 日中國民航局突然致函各國航空公司，要求它們改變網站上對台灣與港澳的稱謂，不得將台、港、澳列為國家，並必須在台灣後面加註中國，否則將給予處罰。這個航空正名行動，是中國大陸首度試圖將「一中原則」擴及國際航權，台灣自然備感憤慨。

至 6 月 26 日，已有 18 家國際航空公司將「台灣」改為「中國台灣」，包括英國、法國、德國、加拿大、日本、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞等等，耐人尋味的是，拒絕更改台灣名稱的國家，只有美國、南韓、越南、澳洲、印度，剛好都是美國強力拉攏、針對中國籌劃設立的「印太聯盟」成員。讓台灣感到意外的是，儘管日本和新加坡同屬「印太聯盟」成員，最後卻決定採取兩手策略，即僅在簡體中文網站更改台灣名稱，其他語言網站則不變動。

面對中國大陸發動的航空公司改名壓力，國安會秘書長李大維則在 6 月 19 日接受英國《金融時報》訪問時，憤怒地表示「我們將告訴人民，要不要搭乘這些屈服於中國的航空公司，是你們的選擇」，言下之意，政府將鼓勵民眾拒搭將台灣改名的航空公司，同時又說「我們會反擊，不是只會待在這裏」。然而，由於航空公司改名主要是商業考慮，不想因此得罪北京，台灣即使發動消費者抵制，也很難引起共鳴（73.9% 網友表示不會響應），政府後來也不了了之。

要求航空公司更改台灣名稱，只是北京對台外交戰的一環，此外還包括 5 月 1 日多明尼加與台斷交、5 月 22 日台灣再度無法參加世界衛生大會（WHA）、5 月 24 日非洲布吉納法索與台斷交，台灣邦交國只剩下 18 個。而且中南美洲宏都拉斯、海地、瓜地馬拉、巴拉圭，甚至南太平洋帛琉、歐洲梵蒂岡，也不斷傳出警訊，讓台外交部膽戰心驚。

也只有在兩岸外交戰的背景下，才能理解蔡總統為何選在 6 月 22 日至 25 日不惜攤牌，連續對國際社會表達反對中國大陸「企圖改變兩岸現狀」的強硬立場。

問題是，北京認知與台灣認知大相逕庭，認為一系列打壓台灣外交舉動，是針對美國積極打台灣牌，為了防制台美關係突破兩岸現狀的因應措施。畢竟，自從 4 月美中貿易戰開打以來，就不斷傳出美國將打「組合拳」，營造更多籌碼。最常被提到的就是台灣牌，尤其是今年 3 月 16 日川普（Donald Trump）簽署《台灣旅行法》生效，將開放美台所有層級官員互訪，3 月 17 日川普特別派亞太副助卿黃之瀚訪台，讚揚台灣的自由民主成就，更讓蔡政府對提升台美關係充滿期待。

美國除了外交攻勢之外，同時也強化台美軍售和軍事交流。5 月 10 日在高雄召開台美國防工業會議，美國軍火大廠都派員出席，將把台灣納入全球軍事生產鏈，包括造船、資安、航天等，同時批准台灣「潛艦國造」相關營銷許可證，將以商售方式進行技術轉移。目前傳出，美國在台協會（AIT）辦事處新館，將比照美國海外使館派駐陸戰隊，也隱含了台美關係的實質提升。

美國參議院更進一步在 6 月 18 日通過了《2019 年國防授權法》草案，要求國防部長應推動加強與台灣的安全交流，台美應適當參與雙方軍演，並基於台旅法，促進美台高層與一般官員往來。隨後美國宣佈，台美軍方將在 8 月共組國際醫療團隊，到南太平洋友邦索羅門群島演練醫療救援行動。誠如美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問葛來儀（Bonnie Glazer）所言，台灣參加美國在索羅門群島的海軍演習固然不是第一次，但這次是「首次公開宣佈」，顯然別具意義。

除了台美軍方將在 8 月舉行聯合演習之外，蔡總統也將在 8 月 15 日飛赴巴拉圭參加總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，台灣正爭取蔡在紐約過境訪問，作為檢驗《台旅法》的指標。8 月，很可能成為兩岸再度交鋒的熱點。

美國突然全面提高對台關係，北京都解讀為打台灣牌，藉此挑戰中國核心利益，以壓迫中國對美讓步。但中國顯然拒絕示弱，例如 6 月 28 日習近平接見美國國防部長馬提斯（James Mattis），就直言「老祖宗留下的領土，一寸也不能丟」，形同對台灣和南海的強硬表態。蔡政府近來敦促各國與台灣合作、捍衛自由民主、對抗中國擴張，和川普敲打中國的步調亦步亦趨，自然使北京對台敵意遽然升高。

問題是，兩岸實力懸殊，互相指責對方企圖改變台海現狀，導致不斷上升的敵意螺旋，對台灣風險顯然遠大於中國大陸。畢竟，川普看似與中國空前角力，但慮及 11 月美國即將舉行期中選舉，隨時可能見好就收，加上美國還有許多全球議題需要中國合作（尤其是美國與北韓核武談判），更不可能與北京全面翻臉。但台灣隨川普打台灣牌起舞，很可能被北京借題發揮轉移國內壓力，不管是導致更多斷交，或是訴諸軍事擦邊，都將對台灣造成難以挽回的傷害，一旦美中衝突開始趨緩，台灣能否全身而退，恐怕不無疑問。

確實如前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）所言，除非蔡總統明確接受「九二共識」內涵，否則蔡習會並不可能實現。蔡目前既然不願接受「九二共識」，務實之道就是避免訴諸兩岸攤牌，及早掙脫逐步上升的敵意螺旋，儘快回到戰略溝通與管控風險的軌道。

來源：《多維 TW》月刊 033 期

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