佐登-KY第二季EPS 2.57元 下半年展望正向 今年EPS拚8元

佐登 - KY(4190) 在中國併店後的營運效益逐漸開花結果，配合舊課程勾兌高階課程的方式提高會員回店率，第二季獲利再創新高，每股盈餘衝上 2.57 元，累計上半年每股盈餘為 4.48 元，已賺贏去年全年。法人預估，下半年各季營運維持平穩，全年 EPS 應可突破 8 元創新高。第二季營收為 7.99 億元，季成長 15%，年成長更高達 41.7%。稅後淨利為 1.5 億元，較上季成長 34.2%，年成長幅度更達 276.4%，每股盈餘為 2.57 元，營運再創新高。上半年累計營收為 14.94 億，年成長 40.4%；稅後淨利 2.62 億，年成長 181.9%，每股稅後盈餘為 4.48 元，已大幅超越去年全年的 3.12 元。



佐登妮絲表示，前兩年併店後的積極管理下，營運效益在今年逐漸開花結果，並配合舊課程勾兌高階課程的方式提高會員回店率，帶動化妝品與美容美體課程的成長，同時營業費用亦有效控制下，整體營收與獲利均創歷史新高。



截至今年上半年佐登妮絲全球直營店家數為 294 家，台灣有 120 家、中國大陸 158 家和馬來西亞 16 家，加盟店有 361 家以及區域代理商 3 家。



展望下半年，佐登妮絲表示，將持續於三大主力市場拓展直營店、加盟店與區域代理，並配合第三季的父親節、週年慶檔期和第四季年終檔期，及多項新品上市，如 BA-5 抗皺防老原液、全面改版之複合精油、潔顏慕絲和眼部精華液等新品，並導入獨家開發之高階特殊類醫美儀器，下半年營運與獲利將可繳出比上半年更亮眼之表現。