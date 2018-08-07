行動支付大躍進 三族群接受度最高 網購為下一波推升動能

今 (2018) 年台灣行動支付大躍進，銀行業者內部統計，最喜愛使用行動支付的族群為年輕網購、飛航旅行及高收入客群等，此三大族群加入國際 3 大 Pay 比例超過 3 成，且行動支付熱潮也由實體商店蔓延至網路商戶。

國泰世華銀行觀察，刷卡優惠、快速安全與政策支持等 3 大有利條件下，催動行動支付產業蓬勃發展，並帶動信用卡消費交易行為，已逐漸由傳統卡片轉移為行動裝置感應交易，推廣成效超越銀行內部目標。

隨著行動支付環境日益成熟，使用行動支付消費習慣大幅提升，據統計，今年第 1 季與去年第 2 季相較，消費筆數成長超過 350%，進一步觀察行動支付的便利特性，發現實體信用卡消費，已逐漸移轉至行動支付的趨勢。

根據統計，行動支付以便利商店、超市量販、交通工具類的交易頻率最高，因此，為了提升商戶的接受度，銀行及行動支付業者也積極和四大超商合作，例如台灣 Pay7 月起開始導入超商，包括萊爾富、全家和統一超商等；銀行部分，四大超商及連鎖速食店麥當勞可以用國際 3 大 Pay 綁定國泰世華卡進行付款，並支援簽帳金融卡使用國際 3 大 Pay。

值得關注的是，行動支付熱潮也由實體商店蔓延至網路商戶，在 App 內直接使用 Apple Pay、Google Pay 進行指紋或密碼辨識付款，流暢體驗吸引卡友愛用，不僅消費時不用擔心卡號遭到外洩，也無須再拿出卡片輸入卡號。

根據統計，App 內的消費已占行動支付近 1 成，今年第 1 季與去年第 2 季相較，成長更是超過 400%，後勢發展可期，有機會帶領臺灣行動支付發展再下一城。