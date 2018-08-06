佐登-KY Q2 EPS 2.57元再寫新高 上半年EPS 4.48元

佐登 - KY (4190-TW) 展店效益浮現，第 2 季稅後純益 1.5 億元，季增 34.2%、年增 276.4%，每股純益 2.57 元，繼第 1 季後再度創下單季歷史新高，上半年稅後純益 2.62 億元，年增 181.9%，同創歷史同期新高，每股純益 4.48 元，下半年聚焦各消費檔期及新品加持，營收有望較上半年更亮眼。

佐登 - KY 今 (6) 日公布第 2 季營收 7.99 億元，季增 15%、年增 41.7%，毛利率 76.97%，與上季持平，年增 6.57 個百分點，營益率 25.28%，季增 4.31 個百分點，年增 14.54 個百分點。

佐登 - KY 上半年營收為 14.94 億元，年增 40.4%，毛利率 77%，年增 5.62 個百分點，營益率 23.25%，年增 11.35 個百分點，稅後純益 2.62 億元，年增 181.9%，每股純益 4.48 元，單季及上半年營收、獲利皆創下歷史同期新高。

佐登 - KY 指出，前兩年併店後積極管理，營運效益逐漸展現，透過舊課程搭配高階課程提高會員回店率，帶動化妝品與美容美體課程雙重成長，同步控制營業費用，帶動第 2 季及上半年營收與獲利雙雙寫下歷史新高紀錄。

統計佐登 - KY 旗下美容美體連鎖店至今年上半年為止，全球直營店 294 家，分布於台灣 120 家、中國大陸 158 家以及馬來西亞 16 家，加盟店 361 家，區域代理商為 3 家，共計 658 家。

佐登 - KY 表示，展望下半年，將持續拓展三大市場拓展直營店、加盟店與區域代理，並配合下半年父親節、週年慶檔期以及年終檔期，以及多項新品上市推升營運動能，下半年營收與獲利有望較上半年更亮眼。