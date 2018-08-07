台股盤中—亞股反彈台股疲弱 台積電病毒疑慮未減 指數恐回測月線

台股今 (7) 日開平高走低，早盤隨即翻黑，多空交戰萬一關卡，最低 10988.49 點，下跌 35.61 點。台積電受病毒事件影響，雖然三大外資力挺，不過早盤仍走跌，大立光跌幅更在 2% 以上，僅鴻海小幅走揚，順利填息，預估今日成交值約 1200 億元左右。法人分析，台股未能跟上亞股反彈，加上台積電走勢疲弱，大盤指數恐回測月線約 10932 點支撐。

台積電受病毒事件影響，營收減損由原估的 78 億元降到 52 億元以下，全年營收仍維持成長中高個位數百分比的態勢不變，並有三大外資維持目標價力挺，不過早盤跌幅在 0.6% 左右，下跌 1.5 元，大立光早盤跌幅在 2% 以上，電子三雄中僅鴻海受惠新 iPhone 拉貨題材，早盤最高漲幅 0.47%，來到 85.2 元，10 個交易日順利填息。

台股今日電子族群表現疲弱，零組件早盤漲幅在 1% 以上，傳統產業如紡織、橡膠等漲幅約在 0.5%，造紙跌幅逾 2%，光電族群跌幅則超過 1%。

被動元件龍頭大廠國巨傳出明 (8) 日召開法說會，董事長陳泰銘可能現身就未來走向釋出新消息，早盤奇力新、禾伸堂、信昌電等受惠營收創新高，漲幅在 3% 左右，華新科則為明日除息行情暖身，早盤最高漲幅超過 5%。

可成第 2 季每股純益衝上 14.06 元新高，法人透露，可成今年拿到蘋果最受市場期待的平價版新 iPhone、新版 iPad 及低價版 MacBook 三大訂單，今日股價漲幅近 3%，不過其餘蘋概股則表現溫和。

半導體族群由世界、杰力、德微領漲 6%，不過紫光否認併購世創，環球晶、中美晶受到激勵，早盤漲幅都在 4% 以上。

光學族群亞光跌幅逾半根跌停板，GIS-KY 跌幅超過 2%，今國光、揚明光全面走跌。

造紙類股雖然迎來旺季，早盤華紙、士紙一度開紅，不過榮成跌幅逼近 9%，造紙類股全面翻黑，寶隆進逼半根跌停板。

法人認為，台股近期量能萎縮，成交值增溫至 1500 億元以上，才能化解 6 月初的套牢賣壓，不過今日台股早盤未能跟上亞股反彈能量，加上 KD 開口向下，成交值估計在 1200 億元左右，恐怕回測月線尋求支撐。