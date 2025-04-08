亞股由史上最慘跌勢中反彈 分析師：貿易戰前景仍不明朗

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-08 15:10

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亞洲股市在經歷歷史性的下跌後出現反彈，其中日本股市漲幅超過 5%，主要原因是市場預期日本將在與美國的貿易談判中獲得優先地位。此前，由於美國公布大規模關稅，全球股市蒸發了 10 兆美元，市場對全球經濟衰退和貿易戰升級的擔憂情緒蔓延。

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儘管亞洲股市普遍反彈，但台灣股市依然下跌，收盤跌幅仍達 4%，加權指數創下 14 個月以來的新低。

此次亞洲市場的反彈，部分原因是美國總統川普在與日本首相石破茂通話後，指派兩名內閣成員啟動與日本的雙邊貿易談判。市場認為，日本在關稅談判中似乎將優先於其他美國貿易夥伴。

然而，川普總統周一對其計畫向全球貿易夥伴徵收的關稅發表了一系列評論，但對於降低關稅以換取什麼，以及他是否願意提供任何讓步，並未提供明確的訊息。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 認為，現在判斷市場是否已走出困境還為時過早，特別是川普仍暗示可能對中國加徵額外關稅。KB Securities 投資策略師 Peter S. Kim 也指出，目前貿易談判的走向仍不明朗，市場對貿易戰的強度和規模感到非常意外。

中國外交部周二強烈譴責美國威脅提高關稅，並表示如果華盛頓採取行動，中國將予以反擊。中國商務部表示，美國威脅升級對華關稅是「錯上加錯，再次暴露了美國的勒索本性」，並強調如果美國一意孤行，中國將「奉陪到底」。