可成雙利多加持 權證也交投火熱

可成 (2474-TW) 受惠品牌客戶拉貨及新台幣貶值匯兌收益挹注之下，推升第 2 季單季獲利季增逾 2 倍，EPS 達 14.06 元創下新高，激勵可成股價今天帶量走高近 2%，蓄勢挑戰前高，可成相關權證也交投火熱。

可成受惠業外匯兌收益進補，帶動第 2 季稅後純益突破百億元大關、達 108 億元，寫下季增 1.96 倍、年增 1.65 倍的好成績，每股稅後純益達 14.06 元，純益與 EPS 同創歷史新高。

可成上半年表現也相當亮眼，稅後純益 144.9 億元，年增 134.3%，創新高，每股稅後純益 18.81 元，也寫下新高紀錄。

法人透露，可成今年接獲蘋果最受市場期待的平價版新 iPhone、新版 iPad 及低價版 MacBook 三大訂單，產能最快第 3 季底達到滿載，較原先預期的第 4 季初提前一個月達陣，帶動第 3 季本業營運再創高峰。

若投資人看好可成後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：可成富邦 7B 購 01 (074733-TW)、可成群益 7B 購 09 (079548-TW)、可成國泰 7B 購 011 (076439-TW) 等。

