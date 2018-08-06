錩新H1純益年增逾7成 EPS 0.85元 擴充越南生產避開貿易戰

錩新 (2415-TW) 在產品報價提升挹注下，上半年營收穩定向上，該公司今 (6) 日董事會通過最新財報，第 2 季稅後純益 3507 萬元，季增 5.87%，年增率 29.04%，上半年稅後純益 6819 萬元，年增逾 7 成，每股純益 0.85 元。

同時，因應中美貿易戰爭的你來我往，錩新科技也在進行生產線的調整因應，錩新主管指出，錩新上海廠近兩年轉型，鍛造生產技術已全數移轉到越南，錩新越南廠持續擴建，強他生產經濟規模，此一決策也將讓錩新科技在近期國際貿易摩擦之影響力降到最低。

錩新今天公布的第 2 季財報顯示，第 2 季營收為 5.49 億元，毛利率 24.93%，季減 6 個百分點，年減 2.59 個百分點，稅後純益後純益 3507 萬元，季增 5.87%，年增率 29.04%，上半年營收為 10.81 億元，毛利率為 27.88%，年增 0.87 個百分點，稅後純益 6819 萬元，年增 70.94%，每股純益為 0.85 元。

錩新是全球最大車用揚聲器鍛造零組件廠商，包含 Boss、Pioneer、Harman 等皆為主要客戶，占比達 40-50%，其中，揚聲器以交車用為主，產品應用車用占揚聲器比例約達 8 成。第 1 季毛利率躍上 30%，主要在原物料價格的上揚走勢已經緩和，該公司第 2 季營收較第 1 季上小幅上揚，獲利也較第 1 季成長，而第 3 季的旺季業績更為全年最高點，形成業績自第 1 季起一直走升到第 3 季的格局。

目前產品應用主力仍是揚聲器，營收占比高達 90%，今年上半年的獲利自谷底回升，而公司則積極往越南調整生產布局，以因應可能出現的中國與美國之間國際貿易衝突。