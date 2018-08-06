貿聯7月營收17.79億元年增3成 特斯拉加持重返族群股王

連接線材廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (6) 日公告 7 月自結合併營收為新台幣 17.79 億元，較上月持平，但年增近 3 成。累計貿聯 1-7 月營收 117.5 億元，年增近 6 成。而特斯拉財報展望佳，也激勵貿聯股價續強，來到 217.5 元超越嘉澤 (3533-TW) 重返連接器族群股王寶座。

以產品來看，貿聯 7 月資訊產品用線較前月增長，車用線、醫療設備用線，以及工業用線則呈現持平，惟電器用線因歐洲地區年度暑休而營收略減。

若以美元營收來看，貿聯 7 月營收 5830 萬美元，同樣年增 3 成；1-7 月累計自結合併營收為 3.96 億美元，年增 64.75%。

貿聯受惠電動車大廠特斯拉上季財報優於預期，且 Model 3 銷售數量增加，激勵上週除息後強勢填息。今日更是上漲 3.57%，以 217.5 元作收，除突破年線外，更一舉重返連接器族群股王寶座。

法人指出，目前特斯拉每周生產 5000 輛 Model 3 的目標已達成 ，預計 8 月底前可望增到每周 6000 輛，貿聯為特斯拉車用線束供應商，雖目前特斯拉占貿聯營收比重不到 10%，但下半年仍可受惠特斯拉 Model 3 快速量產，及其他電動車需求，推升營收成長。