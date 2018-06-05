錩新鍛造業績逐季走高 富鑫證券穩定獲利 全年力拼雙位數成長

錩新 (2415)4 月單月獲利表現亮眼，單月淨利 1900 萬元，年增逾四成，EPS0.2 元。錩新表示，今年鍛造業績將穩步走高，而持股 46% 的越南富鑫證券事業目前也穩定獲利，且目前匯率及原材料價格都相對平穩，有助於獲利表現，對於今年業績樂觀看待，目標達雙位數成長。錩新今日舉行股東常會，會中承認營業報告書及財務報表承認案，通過每股配息 1 元，及重要子公司 Phu Hung Securities Corporation 擬於越南 UPCOM(未上市公開發行公司交易平台) 登記交易案。



錩新為揚聲器鍛造大廠，鍛造事業營收占比逾九成，包含 Boss、Pioneer、Harman 等皆為主要客戶，占比達 40-50%，其中，揚聲器以交車用為主，車用占揚聲器比例約達八成。錩新指出，目前皆已通過車廠認證，而因品質及交期要求較高，因此車用訂單也相對穩定，此外，也有間接交貨給特斯拉，惟目前數量不大，對營收貢獻有限。



隨著電動車興起，錩新認為，對於公司而言是很好的機會，由於電動車相對燃油車安靜，因此對於音響品質將更為要求，有利於公司在中高階產品的定位；此外，今年會有較大成長幅度的為塑膠事業，目前利用塑膠包覆技術，解決傳統製程的不便利性，希望日後接單可以採取塑膠、金屬通包方式，帶動獲利成長。

