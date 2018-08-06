蘋果iPhone在印度市場市佔僅1% 能挽回頹勢嗎？

《彭博社》報導，印度為全球第二大手機市場，且為成長最快的市場之一，但因消費者預算有限，主打高階手機的蘋果在此市場出師不利，市佔率僅有 1%，大幅落後給三星、小米、OPPO 與 Vivo 等品牌，蘋果正在尋求不同方案以抓住印度市場。

印度手機零售商 Nagaraja B.C. 表示，印度消費者平均預算為 1 萬盧比 (約 150 美元) ，而蘋果最便宜的智慧型手機 iPhone SE，售價為近 300 美元。另一方面，消費者僅需花費 100 美元即可購入小米紅米 5A，該款手機有更大的電池、更好的相機與更大的容量。

調研機構 Counterpoint Research 數據顯示，蘋果的智慧型手機今年第 2 季在印度市場銷售僅占 1%，今年上半年賣不到 100 萬支，而小米則賣超過 1900 萬支。知情人士透露，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 與相關人士重擬印度市場銷售策略，以挽救低迷的銷售。

第 2 季蘋果在印度智慧型手機市場的市佔

新的 iPhone 銷售策略為下，將把重點放於提供更好的零售方案，以提升銷售目標，並且蘋果希望能在印度建立直營的 Apple 商店，改善公司與零售商的關係，以及將針對印度消費者的使用需求，推出適合的應用程式與服務，當中包含將在 2020 年前推出改版的 Apple Maps。

知情人士表示，蘋果將不會降低手機銷售價格，而是正在與零售商和銀行進行談判，全年提供優惠方案。此外，據傳蘋果將一些商店的銷售目標提升超過 4 倍，若零售商一直未能達到標準，蘋果將中斷合作關係。

零售銷售人員將接受訓練，已達到可以教導客戶使用蘋果手機的程度，該公司打算改善店內產品展示方式，管理人員將與商店進行每日電話會議，以衡量進展。



熟悉計劃人士表示，蘋果希望明年在印度開設專賣店，期望在新德里、班加羅爾和孟買能皆有據點。印度政府要求欲在印度開設商店的外國公司，其產品需有 30% 於印度製造，但政府在 1 月表示，若蘋果在全球供應鏈中，多使用印度的商品，則 30% 的要求將變得較寬鬆。

蘋果在印度市場落後的另一主因為，該公司不夠瞭解其客戶，無法滿足消費者需求，印度消費者抱怨智慧型語音助理 Siri 無法了解印度語言，他們無法使用 Apple Pay，而 Apple Maps 提供的指示則不夠明確，蘋果將持續針對這些問題進行改善。