該於此時獲利了結出售蘋果股票嗎？分析師：再等等

蘋果 (AAPL-US) 的市值在上週超越 1 兆美元關卡，而在本益比逐漸升高的同時，投資者該此時獲利了結嗎？分析師認為，蘋果的服務業務和穿戴裝置銷售正要開始爆發，而該公司具有強健的財務基本面，股價還會上揚，投資者可再持有股票一段時間。

蘋果的市值約占大盤標普 500 指數比重達近 4%，根據 FactSet 數據，蘋果的本益比為 15.8，約比大盤便宜 5%，然而兩年前，蘋果股票約比大盤便宜 30%。數據變化代表著，蘋果股票正朝著比大盤昂貴的道路前近，但分析師認為，蘋果的表現將持續推升該公司股價，投資著不需於此時急著出售股票。

蘋果股價日線走勢圖

服務業務與穿戴裝置銷售

儘管 iPhone 銷售仍是蘋果的主要營收來源，但投資者越來越看重該公司的服務業務與穿戴裝置銷售，未來營收可期。

服務業務收入包含 App Store、音樂串流服務 Apple Music、雲端儲存 iCloud 與維修服務 AppleCare 等，蘋果發布的最新財報顯示，2018 財年第 3 季服務業務收入年增 31% 至 95 億美元。服務業務的毛利率高達 60%，高於全公司平均毛利 38%。

除了 iPhones、iPads 與 Mac 之外的「其他產品」銷售表現亮眼，如無線藍芽耳機 AirPods、智慧型手錶 Apple Watch 與 Apple TV 等，該業務營收年增 37% 至 37 億美元。

iPhone 換機潮

iPhone 而言，2018 財年第 3 季銷售量僅成長 1%，但營收大增 20% 至 299 億美元，主要歸功於高單價的 iPhone X。蘋果預計在今年推出三款新手機，Canaccord Genuity 的分析師 Michael Walkley 認為，新款手機將可帶來比推出 iPhone X 時更強勁的換機潮，此外他指出，在高階手機的市場，蘋果正在侵蝕三星電子的市占。

蘋果財務基本面

分析師認為，蘋果在風險控管、財務能力和增長潛力的衡量指標上，皆表現的比大盤好，因此代表股價應該還會攀升。

蘋果的現金與投資金額，接近於其市值的近 1/4，在服務業務所獲得的訂閱利潤正不斷攀升，以一間消費性產品公司來說，蘋果未來幾年的盈利預測具穩定性，且增長快速。



華爾街分析師預測，蘋果在下一個財年每股純益將增長 15%，之後的一年將再增加 12%，因此股價再上揚 5% 至 10% 看起來是合理的，蘋果投資者應繼續持有該股。