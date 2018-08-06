迷你車？馬斯克推特酸完空軍再爆料：特斯拉在做能塞進一人的新車

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 又開玩笑了嗎？他常常在推特上發表一些看似無稽之談的事，但最後卻真的落實，最瘋狂的大概是把特斯拉跑車送上太空，這一回他說「特斯拉正在開發某種只能擠進一個成人的迷你車。」

在此之前，是因為一位推特用戶詢問特斯拉會不會推出 Model X Radio Flyer 玩具車，因為先前已經有了「兒童版的 Tesla Model S」，適合 3 至 8 歲且限重 81 磅以下的兒童，但還沒有推出 Model X 版的兒童車。

馬斯克沒有回答此問題，反而做出上述回答，聽起來似乎不是兒童玩具車，因為馬斯克提到了「成人」這個字。

此外，馬斯克也利用推特酸了賣空者一把，尤其是特斯拉公布財報後，股價處於上漲模式，此時更是馬斯克戳空軍心中之痛的好時機。

週日稍早，馬斯克推特發了一則改變旁白的影片，這是描寫政治狂人希特勒最後十天掌權和生存的電影《帝國毀滅》，近幾年成了網友惡搞對象，馬斯克也拿來嘲笑特斯拉空軍。

在馬斯克發布的版本中，希特勒是一位瘋狂的基金經理，但因為在特斯拉交易中選錯邊而發怒，其中一句旁白是「如果特斯拉不快點破產，我就會失去一切。」

馬斯克顯然對發布財報隔日，特斯拉單日漲逾 16%，導致空軍日虧近 20 億美元這事非常開心。