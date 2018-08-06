馬斯克諷刺空頭們：快看！連「希特勒」都做空特斯拉

特斯拉股價起起伏伏。上周，受財報利多刺激，特斯拉股價大漲。CEO 馬斯克自然要抓住機會嘲笑那些做空特斯拉的基金經理人。

馬斯克周日發推特稱，唉呀媽呀，連希特勒都在做空特斯拉股票。

馬斯克在推文中嵌入了《帝國的毀滅》（Downfall）在 YouTube 上的搞笑版影音片段鏈接，在其中，希特勒是一個瘋狂的基金經理，他因特斯拉交易方向錯誤而困擾。「如果特斯拉不很快破產，我將失去一切。」

在這部搞笑短片里，希特勒對屬下向他報告 Model 3 的市場需求旺盛以及第第二季財報讓特斯拉股票飆漲，令希特勒火冒三丈，因為這跟他原先的判斷截然相反。他原先判斷特斯拉有一大堆賣不掉的庫存，因而大舉做空了特斯拉。

《帝國的毀滅》本是 2014 年一部德國電影，講述了希特勒一生中的最後 12 天。在原始片段里，希特勒發現盟軍正在將自己包圍，自己恍如困獸之鬥，因而對屬下大吼大叫着討論戰術。

特斯拉上周三盤後發布的第二季財報顯示，Model 3 電動車產量激增，營收和汽車業務毛利均好於預期，再加上 CEO 馬斯克主動為此前發布會上打斷分析師提問而道歉，該公司股價周四大漲 16%。

MarketWatch 援引金融分析公司 S3 Partners LLC 對此表示，這令做空特斯拉的投資者單日損失 17 億美元，難怪馬斯克忍不住嘲笑他們。同時，該公司數據顯示，2016 年至今，特斯拉被做空的股票數量在所有美股中排名第四，在此期間空頭虧損達 47 億美元。

不過，二季報帶來的股價反彈，並不足以讓特斯拉的空頭們放棄做空，空頭代表仍堅定認為特斯拉一文不值，沒有任何能讓其放棄做空的新證據，財務狀況也未改善。