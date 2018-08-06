獲利穩+併購題材 二檔金融股居近十日頻獲外資買超

金融業獲利表現亮眼，加上併購題材激勵下，金融股受到外資青睞，並連日敲進買超，其中觀察近十日外資買超動向，開發金 (2883-TW)、臺企銀 (2834-TW) 擠進買超前十名標的，分別獲外資買超 54413 張、38111 張。

今 (2018) 年上半年 15 家上市金控合計獲利 1877 億元，年增近 4 成，為歷年同期新高。在獲利穩健成長，加上金管會鼓勵金融整併等題材，金融股近期受到外資青睞，除了開發金、臺企銀居買超前十名之外，合庫金外資買超近 3 萬張，元大金逾 2 萬張，永豐金近 2 萬張，台新金也有逾 1 萬張。

臺企銀今年前 6 月自結稅前盈餘 47.45 億元，創歷史同期新高，年成長 36.07%，稅後純益為 39.23 億元，每股純益 (EPS)0.64 元，每股淨值 13.21 元，獲利亮眼，目前臺企銀股價已突破票面價 10 元，且穩居月線、季線之上，在獲利穩健成長下，法人看好後市臺企銀股價表現。

開發金則在 9 月納中壽為持股 35% 子公司後，中壽貢獻獲利效益顯現，加上國際景氣持續轉好、台股活絡等因素激勵下，開發金今年獲利大幅成長，6 月自結稅後純益 8.94 億元，累計上半年稅後純益 61.05 億元，每股盈餘 0.42 元，年成長 73%。

此外，在金融整併題材上，開發金也多次強調，目前的首要任務就是目標在 2020 年以前，完成收購剩餘的 65% 中壽 (2823-TW) 股權，但若期間有其他很好的併購機會降臨也不排除併購。法人表示，開發金有併購中壽的長線題材支撐，因此持續受到外資青睞。

整體來看，展望下半年，法人表示，建議投資人可留意殖利率高、以存放款業務為主的金融股為主。