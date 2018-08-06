台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月6日

台積電昨（5）日表示，截至昨天下午 2 時，三大廠區遭電腦病毒攻擊的機台，已有八成恢復生產，有信心今天全數恢復正常，預估本次事件衝擊本季營收約 3%（約 78 億元），影響毛利率約 1 個百分點，但全年營收展望不變。

蘋果新 iPhone 發表時間倒數 1 個月，市場對新機的預期不冷不熱，反映在供應鏈上，天風證券研究與策略部副總監郭明錤指出，挾市場預期偏低、新機型售價下降雙利多，新 iPhone 銷售絕不悲觀。

股王大立光昨（5）日公告 7 月營收達 53.29 億元，不僅比前月大增 18.2％，也比去年同月成長 19.6％，遠優於外界預期的「1 成左右水準」，並寫下去年 12 月以來的近 8 個月新高。



經濟日報

60 小時排毒 台積今全線復工

大立光 7 月營收 大增 18%

壽險業投資類債股 鬆綁

工商時報

川普: 加徵關稅讓陸股狂跌 27%

高薪白領 納入責任制?

新 iPhone 倒數 郭明錤力挺

聯合報

遺產進國庫 3 年近 17 億元

全球市場面臨 3 大風險

沙國重建原油庫存

蘋果日報

企業遭駭損失 5 年上看 245 兆

財報季來臨 聚焦基本面優質公司

下半年悄悄漲 大型股表現佳

中國時報

豁免工時 新創團隊雙手贊同

中華電徵才 8780 人搶 271 職缺

購機槓上單門號 父親節再戰

自由時報

中股重挫 27% 川普：關稅戰奏效

中國官媒撂話 可續出招制美

華為搭載老舊軟體 英憂安全風險